۲ هزار خدمت درمانی رایگان در گمبوعه ارائه شد

موسی خنافره، مسئول تیپ جهادی مستضعفین استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای این اردوی گسترده با هدف ارتقای سطح سلامت عمومی و رسیدگی به مناطق کمبرخوردار خبر داد و گفت: در این برنامه، خدمات تخصصی و عمومی پزشکی بدون هیچگونه هزینهای در اختیار مردم گمبوعه قرار گرفت و بیش از دو هزار مورد ویزیت و درمان انجام شد.
وی افزود: اردوهای جهادی با محوریت حوزه سلامت، شامل خدمات دندانپزشکی، ویزیت تخصصی زنان و زایمان، کودکان، خدمات داخلی و عمومی، آزمایش پاپاسمیر، اهدای داروی رایگان و مشاورههای تخصصی و آموزشی ویژه خانوادهها برگزار شد.
به گفته خنافره، برگزاری این مجموعه اردوها با همکاری و پشتیبانی نهادهای مختلف از جمله ادارهکل تأمین اجتماعی خوزستان، کمیته امداد امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز و مشارکت محمد امیر، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی انجام گرفت.
مسئول تیپ جهادی مستضعفین با تأکید بر اینکه این طرحها جلوهای از توان گروههای جهادی در خدمترسانی مؤثر هستند، تصریح کرد: ارائه بیش از دو هزار خدمت تخصصی در مدت کوتاه، نشاندهنده ظرفیت بالای نیروهای جهادی و همافزایی دستگاههای استان برای رسیدگی به نیازهای واقعی مردم است. این خدمات قرار است در مناطق دیگر خوزستان نیز ادامه یابد.
