رشد ۳۰ درصدی تعداد تسهیلات پرداختی خرید مسکن توسط بانک مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، فاضلیان با اشاره به نقش مهم پرداخت بهموقع تسهیلات خرید مسکن در افزایش قدرت مالی متقاضیان و رونق بازار، گفت: بانک مسکن در هفتماهه نخست سال جاری بیش از ۲۱۱ هزار و ۲۶۶ میلیارد ریال تسهیلات خرید مسکن پرداخت کرده است.
او افزود: بر اساس آمار ثبتشده، میزان پرداخت این تسهیلات نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۳۰ درصد و از نظر مبلغ ۵۵ درصد افزایش یافته است.
فاضلیان در ادامه به عملکرد سال گذشته بانک مسکن اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳، مجموعاً ۵۸ هزار و ۹۹ فقره تسهیلات خرید واحد مسکونی به ارزش ۳۲۵ هزار و ۷۸۶ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است.
پرداخت ۵۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات تعمیر مسکن در سال جاری
معاون اعتباری بانک مسکن همچنین اعلام کرد: از آغاز سال ۱۴۰۴ تا پایان مهرماه، این بانک ۵۹ هزار و ۸ میلیارد ریال تسهیلات تعمیر واحدهای مسکونی را در قالب ۲۵ هزار و ۱۹۹ فقره قرارداد پرداخت کرده است. این میزان نسبت به دوره مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۴۱ درصد و از نظر مبلغ ۱۳۱ درصد افزایش نشان میدهد.
سقف تسهیلات خرید و تعمیر واحد مسکونی از محل اوراق تسه
در سال ۱۴۰۴، سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حقتقدم استفاده از تسهیلات مسکن، در شهر تهران ۵ میلیارد ریال، در مراکز استانها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر ۴ میلیارد ریال و در سایر مناطق شهری ۳ میلیارد ریال است.
همچنین در راستای حمایت از ساختار مالی خانوادهها و با هدف گسترش دامنه بهرهمندی از تسهیلات، امکان پرداخت تسهیلات خرید مسکن تا ۲ برابر سقفهای موصوف به زوجین و بستگان با مصادیق «پدر و فرزند»، «مادر و فرزند»، «خواهر و برادر»، «خواهر و خواهر» و «برادر و برادر» فراهم است که بر این اساس، سقف تسهیلات خرید برای این گروه در تهران ۱۰ میلیارد ریال، در مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۸ میلیارد ریال و در سایر مناطق شهری نیز ۶ میلیارد ریال قابل پرداخت است.
سقف تسهیلات جعاله تعمیر مسکن نیز ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۸۰ میلیون تومان) است که در حال حاضر صرفاً بهصورت همزمان با تسهیلات خرید مسکن قابل پرداخت است.
