به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آروان کلاد، کسبوکارهای ویدیویی یا آنهایی که به شکلهای مختلفی با استریم ویدیویی و صوتی درگیر باشند، حیاتی بودن یک زیرساخت پخش بدون وقفه و اختلال را بهخوبی درک میکنند؛ آن هم در روزگاری که حادثههای غیرمنتظره پایداری سرویس را تهدید میکنند. حتی یکصدم ثانیه تاخیر یا توقف پخش زنده میتواند خسارت بسیاری به کسبوکارها بزند اما راهکارهای پشتیبانگیری که از آن با نام Disaster Recovery یا همان DRaaS یاد میشود کمک میکند تا از بروز این اتفاقات جلوگیری شود. آروان کلاد هم با محصولات و راهکارهای متنوع پیش از روزهای حادثههای غیرمنتظره، در زمان حادثه و پس از آن کمک میکند که خدمتدهی کسبوکارها در همه حال، تداوم داشته باشد.
درباره محصول میزبانی ویدیو
محصول میزبانی ویدیو آروانکلاد بستری امن برای نگهداری و انتشار محتوای صوتی و ویدیویی است که به صاحبان محتوا کمک میکند تا بدون نگرانی از محدودیت پهنای باند، بهترین کیفیت پخش را با کاربران به اشتراک بگذارند. پلتفرمهای آموزشی، پلتفرمهای پخش فیلم و سریال و سایتهای خبری و ورزشی از جمله کسبوکارهایی هستند که از سرویس میزبانی ویدیوی آروانکلاد استفاده میکنند تا محتوای خود را سریع، امن و مقیاسپذیر به مخاطبان خود برسانند.
این محصول با راهکارهای بازیابی پس از حادثه ( DRaaS) مانند زیرساخت نگهداری و تبدیل ویدیو در چند نقطه ( Multi Zone Video Convert)، ذخیرهسازی مالتی زون و تطبیقپذیری هوشمند با ABR (Adaptive Bitrate) تلاش میکند تا به حفظ هرچه بهتر دادههای کاربران و تداوم کسبوکارها کمک کند. در ادامه برخی از این راهکارها بیشتر شرح داده شدهاند.
افزایش استقبال و مهاجرت به پلتفرم ویدیویی ابری
سرویس میزبانی ویدیوی آروانکلاد به بیش از ۱۵۰۰ کسبوکار مختلف خدمات ارایه میدهد که از این میزان حوزههای مختلفی حضور دارند که در نمودار زیر دیده میشود:
در این بررسی بیشترین استفاده را براساس نوع فعالیت در گروههای پلتفرم حوزههای پخش زندهی ویدیویی، پلتفرمهایی با امکان بارگذاری محتوا از سوی کاربر ( UGC)، ورزش، اخبار، آموزش و… تقسیم کردیم. کسبوکارهای حوزهی Stream با بیشترین سهم (۴۵ درصد)، بعد از آن کسبوکارهای ورزشی با سهم ۲۱ درصد، اخبار با ۱۹ درصد و آموزش با سهم ۹ درصدی پس از این تقسیمبندیها قرار گرفتند.
راهکارهای پیش و پس از حادثه پلتفرم ویدیو
پلتفرم پخش ویدیوی آروانکلاد برای تداوم کسبوکارها و امکانات ویژهای تدارک دیده است که در مواقع حادثه میتوانند بسیار کمککننده باشند. زیرساخت نگهداری و کانورت مالتی زون، مالتی زون ذخیرهسازی، و زیرساخت یکپارچه ابری با CDN آروانکلاد از جمله راهحلهایی هستند که به پایداری و تداوم کسبوکارها کمک میکنند.
مسیریابی هوشمند: این ویژگی با بررسی خودکار و لحظهای سرورها، سرورهای مشغول یا دارای اختلال را تشخیص داده و آنها را با یک سرور مناسبتر جایگزین میکند. به این ترتیب بعد از اختلالات لحظهای هیچ وقفه و اختلالی در سرویس سمت کاربر پیش نخواهد آمد و کسبوکارها دغدغهای بابت ارایه وتحویل محتوا نخواهند داشت.
زیرساخت نگهداری و کانورت مالتی زون: بعد از بارگذاری هر ویدیو در پلتفرم ویدیوی آروانکلاد، ویدیوی اولیه بهطور خودکار به نسخههای مختلفی تبدیل میشود و این بهدلیل ویژگی ABR (پخش تطبیقی یا Adabtive Bitrate) است تا مخاطبان بسته به پهنای باند و نیاز خود نسخههای مختلفی از هر ویدیو تماشا کنند. فرآیند کانورت به کیفیتهای مختلف در دو دیتاسنتر با کلاسترهای GPU مجزا انجام میشود. کلاسترهای مالتی زون باعث میشود تا پس از وقوع مشکلات احتمالی برای یک دیتاسنتر، در دیتاسنتر دوم دادهها بدون هیچ خطر و تغییری در دسترس باشند.
ذخیرهسازی مالتی زون: مانند محصول فضای ابری آروانکلاد، محصول ویدیو نیز از ذخیرهسازی مالتی زون بهرهمند است که کمک میکند تا دادهها در چند دیتاسنتر مختلف ذخیره و تبدیل شوند. ویژگی مالتی زون باعث میشود حتا پس از وقوع حادثه برای یکی از دیتاسنترها، بهشکل پایدار و بدون هیچ اختلالی در عملکرد سرویس، فرآیند پخش و استریم ویدیو را ادامه داد.
زیرساخت یکپارچه ابری – استفاده از CDN آروانکلاد: نگهداری نسخههای کانورت شده و فرآیند کانورت در دو دیتاسنتر بهشکل مالتی زون انجام و برای تحویل ویدیوها به کاربران در نقاط جغرافیایی مختلف از CDN آروانکلاد استفاده میشود. علاوهبر بهرهمندی از مزایای مختلف CDN آروانکلاد، این موضوع میتواند مالتی زون را در لایهی پخش و توزیع محتوا نیز به همراه داشته باشد.
با توجه به راهحلهای متنوع و کارآمد سرویس ویدیوی آروانکلاد برای پیش و پس از حادثه که از آن با نام DRaaS یاد میشود، میتوانید با خیالی آسوده محتواهای ویدیویی و صوتی خود را پخش کنید و نگران قطعی یا اختلال در آن نباشید. از مزایای پلتفرم ویدیو آروانکلاد، پخش بیوقفه، پشتیبانگیری از دادهها، مقابله در برابر حملات، زیرساخت یکپارچه ابری و مسیریابی هوشمند سرورها است که به تداوم کسبوکارها و پایداری آنها کمک میکنند.
