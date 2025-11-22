بن زاید به بحرین رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری اماراتی وام از سفر محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات به بحرین خبر داد.

خبرگزاری وام گزارش داد که محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات امروز برای انجام سفری کاری به بحرین سفر کرد.

حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین در فرودگاه پایگاه هوایی الصخیر از بن زاید استقبال کرد.

تعدادی از مقامات ارشد بحرین نیز در این مراسم استقبال حضور داشتند.

خبرگزاری امارات گزارش داد: حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ولیعهد دبی و معاون نخست وزیر و وزیر دفاع، سیف بن زاید آل نهیان، معاون نخست وزیر و وزیر کشور و دیگر مقامات اماراتی رئیس امارات را در این سفر همراهی می‌کنند.