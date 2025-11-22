  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۵

بن زاید به بحرین رفت

بن زاید به بحرین رفت

منابع اماراتی اعلام کردند که رئیس این کشور به بحرین سفر کرده و مورد استقبال پادشاه بحرین قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری اماراتی وام از سفر محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات به بحرین خبر داد.

خبرگزاری وام گزارش داد که محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات امروز برای انجام سفری کاری به بحرین سفر کرد.

حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین در فرودگاه پایگاه هوایی الصخیر از بن زاید استقبال کرد.

تعدادی از مقامات ارشد بحرین نیز در این مراسم استقبال حضور داشتند.

خبرگزاری امارات گزارش داد: حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ولیعهد دبی و معاون نخست وزیر و وزیر دفاع، سیف بن زاید آل نهیان، معاون نخست وزیر و وزیر کشور و دیگر مقامات اماراتی رئیس امارات را در این سفر همراهی می‌کنند.

کد مطلب 6664599

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها