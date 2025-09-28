به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سفر امروز هیئت استانی به شهرستان میناب، صفر صادقی‌پور معاون امور عمرانی استانداری هرمزگان به همراه مدیرکل دفتر فنی استانداری و فرماندار ویژه میناب، از روند بازسازی ورزشگاه شهید جهانگیر امینی بازدید کرد.

صادقی‌پور بر اهمیت بازسازی و نگهداری زیرساخت‌های ورزشی استان تأکید کرد و گفت: احیاء و بهسازی اماکن ورزشی از اولویت‌های مهم استانداری هرمزگان است که با پیگیری مستقیم استاندار هرمزگان در دست اجرا قرار گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت توجه به زیرساخت‌های ورزشی در توسعه ورزش همگانی و پرورش استعدادهای ورزشی، افزود: بازسازی این ورزشگاه با همت و پیگیری شهرداری میناب در حال انجام است و امیدواریم به زودی شاهد بهره‌برداری از این مجموعه ورزشی ارزشمند باشیم.

معاون عمرانی استانداری هرمزگان همچنین از تلاش‌های شهرداری میناب در اجرای به موقع این پروژه تقدیر کرد و خاطرنشان کرد: حفظ و ارتقاء زیرساخت‌های ورزشی استان همواره در دستور کار معاونت عمرانی استانداری قرار دارد و پروژه‌هایی از این دست، گامی مهم در جهت توسعه پایدار ورزشی در استان محسوب می‌شود.

این بازدید بخشی از برنامه‌های میدانی معاون عمرانی استانداری برای پیگیری پروژه‌های عمرانی در حال اجرا در شهرستان میناب بود.