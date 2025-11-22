به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین رستمی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه عصر شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان به ریاست منوچهر حبیبی استاندا، کرمانشاه از پیشرفت چشمگیر اجرای طرحهای آبخیزداری در استان خبر داد و گفت: حدود یکمیلیون و ششصد هزار هکتار از اراضی کرمانشاه منابع طبیعی است که نقشی بنیادین در حفظ خاک و آب دارند.
وی افزود: از کل سطح استان تاکنون ۹۵۰ هزار هکتار مورد مطالعه تفصیلی قرار گرفته و در ۶۸۰ هزار هکتار عملیات اجرایی آبخیزداری و آبخوانداری انجام شده است؛ در نتیجه بیش از ۴.۵ میلیون متر مکعب سازههای مکانیکی آبخیز شامل بندهای سنگملاتی، گابیون و خاکی احداث شدهاند.
رستمی ادامه داد: در بخش بیولوژیکی نیز طی دو دهه گذشته بذرکاری، نهالکاری و کپهکاری در بیش از ۲۴۰ هزار هکتار انجام گرفته و عملیات بیومکانیکی شامل بانکتبندی، تراسبندی و سکوبندی در ۸۳۰۰ هکتار اجرا شده است.
وی به طرح ابتکاری قنات معکوس اشاره کرد و گفت: این نوآوری منحصربهفرد با هدایت روانآبها از طریق گالریهای زیرزمینی و چاههای جذبی، امکان نفوذ سالانه بیش از سه میلیون متر مکعب آب به سفرههای زیرزمینی را فراهم کرده است. این طرح اکنون در سطح ملی به نام کرمانشاه شناخته میشود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه، همچنین از اجرای سدهای زیرزمینی و چاههای افقی برای ذخیره آب دامنهها و تقویت منابع زیرزمینی خبر داد و افزود: بخشی از این طرحها با مشارکت مردم محلی در مناطق سمبل و قرهسو اجرا شده و نتایج بسیار مثبتی در کاهش فرسایش و افزایش پوشش گیاهی داشتهاند.
وی اظهار کرد: در قالب تفاهمنامه با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)، عملیات آبخیزداری در ۳۶۰ هزار هکتار از ۵۱ حوزه فرعی استان طی سه سال با اعتباری بالغ بر ۱,۲۶۰ میلیارد تومان آغاز شده که پیشرفت مطلوبی دارد.
رستمی تأکید کرد: اجرای این طرحها سالانه موجب کاهش پنج میلیون تن فرسایش خاک، کنترل ۲.۷ میلیون تن رسوب و افزایش نفوذ آب تا ۵۳۰ میلیمتر در هکتار شده است.
وی از همکاری علمی با دانشگاه رازی کرمانشاه نیز یاد کرد و گفت: طرح جامع مدیریت حوزه آبخیز قرهسو به وسعت ۵۵۱ هزار هکتار با مشارکت این دانشگاه در حال تدوین است تا انسجام سازمانی میان دستگاهها و حضور مؤثر جوامع محلی تحقق یابد.
رستمی با اشاره به چالشهای این حوزه اظهار داشت: ضعف در مشارکت مردمی، کمبود اعتبارات و فاصله میان بخشهای تحقیقاتی و اجرایی از مشکلات اصلی توسعه آبخیزداری است، هرچند ظرفیت علمی و کارشناسی استان برای جبران این نارساییها بسیار بالاست.
وی در پایان گفت: طبق تعهد برنامه هفتم توسعه، کرمانشاه باید سالانه ۱۳ هزار هکتار عملیات آبخیزداری انجام دهد و اگر تخصیصها بهموقع پرداخت شود، استان میتواند به یکی از مناطق الگو در مدیریت جامع منابع و خاک کشور تبدیل شود.
