اجرای ۱۹۰ هزار مترمکعب عملیات آبخیزداری در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستین شامگاه دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران در محل منابع طبیعی سمنان اجرای پروژههای آبخیزداری و آبخوانداری را یکی از مهمترین اقدامات این اداره کل دانست و با اشاره به اهداف این پروژهها گفت: مدیریت سیلاب و روانآبهای سطحی، کاهش فرسایش خاک و تقویت سفرههای آب زیرزمینی از جمله اهداف کلیدی این عملیات است.
وی با تأکید بر حجم و تنوع فعالیتهای انجام شده، افزود: استان سمنان با دارا بودن ۵.۵ میلیون هکتار حوزه آبخیز، نیازمند برنامهریزی دقیق برای اجرای مدیریت جامع این حوزهها است.
معاون آبخیزداری استان سمنان در تشریح جزئیات پروژههای اجرا شده در سال جاری اعلام کرد: ۱۰ هزار مترمکعب بند سنگ و ملات، ۶۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب بند خاکی و ۱۲۰ هزار و ۷۰۰ مترمکعب لایروبی از جمله این اقدامات بوده است.
راستین با بیان اینکه این طرحها شامل عملیات سنگ و ملاتی، گابیونی و احداث بندهای خاکی است، خاطرنشان کرد: این پروژهها در مهار روانآبها و کنترل سیلاب نقش مؤثری داشتهاند.
راستین همچنین به نقش این پروژهها در تغذیه آبخوانها اشاره کرد و گفت: اجرای این عملیات موجب تقویت سفرههای آب زیرزمینی و حفاظت از منابع طبیعی شده است.
وی با اشاره به وسعت حوزههای آبخیز استان سمنان بر لزوم اجرای مدیریت یکپارچه در این حوزهها تأکید کرد.
