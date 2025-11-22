اصفهان به مقصدجدیدگردشگری سلامت بیماران عراقی تبدیل می شود

به‌گزارش خبرنگار مهر، امیر کرم‌زاده پیش از ظهر شنبه در جریان بازدید از بیمارستان میلاد، این مرکز درمانی را به‌عنوان مقصد جدید گردشگری سلامت برای بیماران عراقی معرفی کرد و از ارائه تسهیلات ویژه مالی و بیمه‌ای برای این گروه از گردشگران خبر داد.

کرم‌زاده با حضور در نشست مشترک با احمد لطیف علی، سرکنسول جمهوری عراق در اصفهان، ضمن بررسی ظرفیت‌های درمانی بیمارستان میلاد، بر نقش این مرکز در توسعه تعاملات بین‌المللی حوزه سلامت تأکید کرد.

وی در این نشست گفت: برای بیماران عراقی پکیج کاملی از خدمات درمانی با قیمت روز آماده شده است تا ضمن شفافیت در هزینه‌ها، بیماران از آغاز تا پایان روند درمان دغدغه‌ای بابت امور مالی نداشته باشند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان افزود: در راستای تسهیل پرداخت‌ها، با همکاری آژانس‌های درمانی عراق، سازوکارهایی طراحی شده که امکان انجام تراکنش‌های مالی امن و آسان را فراهم می‌کند و بیماران می‌توانند با خیال آسوده در دوره درمان خود اقامت کنند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت بیمه درمانی بین‌المللی در گسترش تعاملات سلامت‌محور گفت: بیمارستان میلاد با کارگزاران بیمه جهانی SOS قراردادهایی منعقد کرده است که بر اساس آن، بیماران عراقی تحت این پوشش بیمه‌ای می‌توانند از تخفیف قابل‌توجه در تعرفه‌ها بهره‌مند شوند و در برخی موارد خدمات درمانی را تقریباً رایگان دریافت کنند.

به‌گفته کرم‌زاده، همکاری میان کارگزاران بیمه‌ای ایران و عراق می‌تواند روند فعال‌سازی و استفاده از بیمه را تسهیل کند تا بیماران در کوتاه‌ترین زمان از پوشش کامل بهره‌مند شوند.

وی تأکید کرد: گردشگری سلامت نه‌تنها معرف توانمندی‌های علمی و پزشکی ایران است، بلکه ابزاری مؤثر برای دیپلماسی فرهنگی و تقویت پیوندهای مردمی بین دو ملت ایران و عراق محسوب می‌شود.

کرم‌زاده افزود: توسعه همکاری با بیمارستان‌های عراقی و ایجاد ارتباط خواهرخواندگی میان مراکز درمانی دو کشور، گامی مؤثر در جهت انتقال دانش پزشکی و ارتقای سطح خدمات در منطقه خواهد بود.