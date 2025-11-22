غیرحضوری شدن فعالیت مدارس سیستان در روز یکشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری گفت: بهمنظور کنترل شیوع بیماری آنفلوانزا و حفظ سلامت دانشآموزان، تمامی مدارس حوزه سیستان در همه مقاطع و در دو نوبت صبح و عصر فردا یکشنبه دوم آذرماه بهصورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.
مجید محبی از تغییر شیوه فعالیت مدارس برای فردا در محدوده سیستان خبر داد و اظهار کرد: با توجه به افزایش موارد ابتلاء به آنفلوانزا در روزهای اخیر و برای جلوگیری از گسترش این بیماری، تصمیم بر آن شد که مدارس همه مقاطع تحصیلی در این منطقه به صورت غیرحضوری اداره شوند.
محبی با اشاره به اینکه سلامت دانشآموزان اولویت اصلی دستگاههای مسئول است، افزود: این اقدام با هدف پیشگیری، کنترل و قطع زنجیره انتقال بیماری انجام گرفته و مدارس در هر دو شیفت صبح و عصر تا اطلاع ثانوی کلاسهای خود را در بستر مجازی برگزار خواهند کرد.
وی از خانوادهها و دانشآموزان خواست ضمن رعایت توصیههای بهداشتی، همکاری لازم را با مدارس در اجرای برنامههای آموزشی آنلاین داشته باشند.
