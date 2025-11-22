خبرگزاری مهر، گروه استانها: درحالیکه کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران با افزایش آلایندهها، از روز شنبه ۱ آذر تا چهارشنبه ۵ آذر تمامی مهدهای کودک و پیشدبستانی را تعطیل کرد، استان البرز باوجود وضعیت آلاینده شدیدتر، هنوز هیچ تصمیم مشابهی اتخاذ نکرده است؛ موضوعی که برای خانوادهها جای پرسش و نگرانی جدی ایجاد کرده است.
وضعیت آلودگی؛ اعدادی که حرف میزنند
بررسی دادههای رسمی ایستگاههای سنجش کیفیت هوا سازمان حفاظت محیطزیست نشان میدهد که در ساعت ۱۲:۴۴ امروز (۱ آذر)، میانگین شاخص آلودگی هوای امروز تهران ۱۴۲ بوده است؛ عددی که تهران را در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار میدهد. شاخص اکنون تهران نیز در همین زمان ۱۳۵ ثبتشده و روز گذشته نیز میانگین ۱۴۶ گزارششده بود.
اما شرایط در البرز بهمراتب سنگینتر است. شاخص اکنون کرج به عدد ۱۴۶ رسیده و میانگین روزانه این شهر ۱۵۱ ثبتشده؛ رقمی که تهران به آن نزدیک نشده است. حتی مقایسه با روز گذشته کرج که ۱۴۵ بوده، نشان میدهد وضعیت آلودگی در این استان رو به تشدید است. در دیگر شهرهای استان هم وضع بهتر نیست؛ ساوجبلاغ با شاخص ۱۶۰ وارد محدودهای شده که آلودگی برای تمام گروههای سنی زیانآور است و نظرآباد نیز با عدد ۱۵۵ کیفیت هوایی ناسالم را تجربه میکند.
این دادهها یک نکته روشن را برجسته میکند: سطح آلودگی در استان البرز از تهران و برخی استانهای تعطیلشده بیشتر است اما تصمیمها مسیر دیگری رفتهاند.
هشدارهای رسمی هواشناسی نادیده گرفته شد؟
اداره کل هواشناسی استان البرز در ۲۸ آبان هشدار سطح زرد شماره ۶ با موضوع پتانسیل انباشت آلایندهها را صادر کرد و از پایداری جو، وارونگی دما و عدم تخلیه آلایندهها سخن گفت؛ هشداری که دوره زمانی ۲۹ آبان تا ۲ آذر را شامل میشد و در آن تأکید شد در صورت عدم مهار منابع آلاینده (ثابت و متحرک) در مناطق پرتردد و صنعتی، کیفیت هوا حتی برای تمامی گروهها به سطح ناسالم خواهد رسید.
کامران حقیآبی، مدیرکل هواشناسی استان، نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: شنبه و یکشنبه، آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار است و غلظت آلایندهها در برخی ساعات کیفیت هوا را به سطح ناسالم کاهش میدهد.
با این پیشبینیها، وضعیت روزهای اخیر برای مسئولان کاملاً قابل پیشبینی بوده و انتظار میرفت تصمیمهای پیشگیرانه زودتر اتخاذ شود.
اعتراض والدین؛ «بچههای ما چه فرقی با تهران دارند؟»
در گفتوگوهای مردمی خبرنگار مهر، موج نگرانی و گلایه والدین بهوضوح دیده میشود، یکی از والدین میگوید: «تهران با شاخص کمتر تعطیل شد، یزد و مشهد هم تعطیل شدند. چرا البرز نه؟ توروخدا صدای ما را به مسئولان برسانید.»
یک پدر کرجی نیز میگوید: «کرج با شاخص بالای ۱۵۰ تعطیل نشد؛ من دیگه حرفی ندارم. سلامت بچهها باید اولویت باشه».
یکی دیگر از والدینی که با مهر گفتگو کرد میگویند وقتی مناطقی با شاخص پایینتر تعطیلشدهاند، بی تصمیمی درباره البرز غیرقابلقبول است. نگرانی از شیوع آنفلوانزا و افزایش مواجههی کودکان با ذرات ریز (PM) بر احساس فوریت افزوده است.
این اظهارات، بازتابدهنده احساس تبعیض، سردرگمی و نگرانی والدین است؛ احساساتی که به دلیل نبود اطلاعرسانی شفاف تشدید شده است.
قانون چه میگوید و تصمیم گیر نهایی کیست؟
طبق آئیننامه اجرایی قانون هوای پاک، در صورت بروز پایداری جوی یا افزایش غلظت آلایندهها، دستگاههای مرتبط باید در سریعترین زمان ممکن وارد عمل شوند.
طبق قانون تأیید شرایط اضطرار بر عهده وزارت بهداشت است و پس از تأیید، کارگروه اضطرار استان موظف است ظرف ۱۲ ساعت تشکیل جلسه دهد و اقدام کند و درصورتیکه آلودگی بیش از ۴۸ ساعت ادامه پیدا کند، تصمیمات باید یک سطح سختگیرانهتر اتخاذ شود.
این در حالی است که کیفیت هوا در اکثر شهرهای البرز برای چند روز متوالی است که در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و ناسالم قرار دارد.
پاسخ محیطزیست البرز؛ تعطیلی در جلسه تصویب نشد
قربانعلی محمدپور رودپشتی، مدیرکل حفاظت محیطزیست البرز، در گفتوگو با مهر با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز ماست، گفت: دیروز (جمعه، ۳۰ آبان ماه) جلسه کارگروه تشکیل شد اما طبق بررسیها نتیجه تعطیلی حاصل نشد.
وی در ادامه بابیان اینکه امروز هم جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا تشکیل خواهد شد، گفت: در این جلسه در رابطه تعطیلی فردا و روزهای آتی تصمیمگیری خواهد شد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست البرز با رد آلودهتر بودن کرج نسبت به تهران، گفت: ما میانگین شاخص را ملاک قرار میدهیم و آلودهتر بودن کرج نسبت به تهران درست نیست.
این در حالی است که اعداد ایستگاهها خلاف این را نشان میدهد و همین مسئله به ابهامات مردم دامن زده است.
ترکیب شاخصهای بالاتر، هشدارهای رسمی هواشناسی، نگرانی والدین و نبود تصمیمگیری مشابه با استانهای دیگر، همه یک پیام واحد دارد که استان البرز نیازمند تصمیمگیری شفاف، یکپارچه و منطبق با قانون است.
درنهایت، افکار عمومی این سوال ساده را مطرح میکند وقتی شاخصها در البرز از تهران بیشتر است، چرا تصمیمها متفاوت است؟
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