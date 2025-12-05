مدارس مازندران روزهای شنبه و یکشنبه غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت بحران استانداری مازندران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تمامی مدارس استان در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۵ و ۱۶ آذر ماه به منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان و قطع زنجیره شیوع آنفولانزا تعطیل و کلاس‌ها به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

در این اطلاعیه تأکید شده است: همه مقاطع تحصیلی شامل این دستورالعمل هستند و والدین و دانش‌آموزان می‌توانند از طریق سامانه‌های آموزش آنلاین مدارس در کلاس‌ها شرکت کنند.

مدیریت بحران استانداری از خانواده‌ها و مدارس خواست با رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی و آموزش‌های ارائه شده، همکاری لازم را برای کاهش شیوع بیماری به عمل آورند.

بیش از ۵۳۸ هزار دانش آموز در ۴۰۰۰ مدرسه مازندران تحصیل می‌کنند.