۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۷

مدارس مازندران روزهای شنبه و یکشنبه غیرحضوری شد

ساری - مدیریت بحران استانداری مازندران اعلام کرد: به منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان و جلوگیری از گسترش آنفولانزا، مدارس در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۵ و ۱۶ آذر به صورت آنلاین است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت بحران استانداری مازندران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تمامی مدارس استان در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۵ و ۱۶ آذر ماه به منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان و قطع زنجیره شیوع آنفولانزا تعطیل و کلاس‌ها به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

در این اطلاعیه تأکید شده است: همه مقاطع تحصیلی شامل این دستورالعمل هستند و والدین و دانش‌آموزان می‌توانند از طریق سامانه‌های آموزش آنلاین مدارس در کلاس‌ها شرکت کنند.

مدیریت بحران استانداری از خانواده‌ها و مدارس خواست با رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی و آموزش‌های ارائه شده، همکاری لازم را برای کاهش شیوع بیماری به عمل آورند.

بیش از ۵۳۸ هزار دانش آموز در ۴۰۰۰ مدرسه مازندران تحصیل می‌کنند.

    • علی IR ۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      چقدر خبرتان قدیمی است ؟ خوابید یا بیدار !!؟ دراین دوره خبرها دقیقه به دقیقه جدید می شود ولی خبر شما مال یک هفته پیش است !!

