به گزارش خبرگزاری مهر، در پی افزایش چشمگیر ابتلاء به بیماری‌های حاد تنفسی ناشی از ویروس آنفلوآنزا، تمامی مدارس مازندران فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر در همه مقاطع تحصیلی به صورت غیرحضوری دایر خواهد بود.

بر اساس اعلام استانداری مازندران و با استناد به گزارش‌های جدید دانشگاه علوم پزشکی استان، موارد ابتلاء به بیماری‌های حاد تنفسی در شبانه‌روز گذشته با رشد ۳۳ درصدی همراه بوده است. این شرایط موجب شد برنامه پیشین مبنی بر برگزاری حضوری کلاس‌ها در روزهای آینده تغییر کند.

در اطلاعیه استانداری آمده است که با هدف قطع زنجیره شیوع ویروس و پیشگیری از گسترش بیشتر بیماری، مدارس تمامی مقاطع تحصیلی در سراسر استان فردا به شکل غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

استانداری مازندران از خانواده‌ها و دانش‌آموزان درخواست کرده است توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند و اخبار مربوط به وضعیت فعالیت مدارس را تنها از مجاری رسمی دنبال کنند.

مدارس مازندران این هفته از شنبه تاکنون غیر حضوری بوده است.