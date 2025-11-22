به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرم‌دل عصر شنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر ضمن گرامیداشت سالروز تشکیل بسیج مستضعفین و تسلیت شهادت حضرت فاطمه (س)، با اشاره به پیام امام خمینی (ره) درباره اهمیت بسیج، بر نقش فعال و پیشگامانه پایگاه‌های مقاومت در ادارات تأکید کرد.

فرمانده سپاه امام صادق استان بوشهر افزود: منتظر نباشید فرمانده پایگاه اداره، برای برنامه‌های علمی، آموزشی و فرهنگی مراجعه کند؛ خود پیشگام باشید.

وی همچنین با یادآوری حماسه‌آفرینی مردم در جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: در هفته بسیج سال آینده مدیران برتری که در حوزه بسیج فعالیت مؤثر داشته‌اند، باید قدردانی شوند.

خرم‌دل بر ضرورت استمرار روحیه بسیجی در همه دستگاه‌های اجرایی استان و مشارکت فعال کارکنان در برنامه‌های فرهنگی و آموزشی تأکید کرد.