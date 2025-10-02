۶ تغییر در سپاه استان بوشهر انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر بوشهر، فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر صبح پنجشنبه در مراسم معرفی مسئولین جدید معاونین سپاه استان بوشهر، اظهار کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج به عنوان دو نهاد مهم امنیتی و اجتماعی ایران، طی سالهای اخیر نقش بسیار مؤثری در حفظ امنیت داخلی، مقابله با تهدیدات منطقهای و کمک به توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور ایفا کردهاند.
سردار حمید خرم دل افزود: از مبارزه با گروههای تروریستی و قاچاق مواد مخدر تا حضور فعال در پروژههای عمرانی و خدماتی، سپاه و بسیج توانستهاند اعتماد مردم را جلب کنند و در ارتقای امنیت و ثبات منطقه نقش کلیدی داشته باشند.
وی ادامه داد: سپاه در منطقه با تمام امکانات و قدرت به حفظ منافع ملی ایران و مقابله با تهدیدات خارجی کمک کرده است. این فعالیتها باعث تقویت جایگاه ایران در معادلات منطقهای و بینالمللی شدهاند.
فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر تاکید کرد: تغییرات مسئولیتی در ساختارهای سازمانی سپاه اهمیت بالایی دارد؛ زیرا این تغییرات موجب بهروزرسانی مدیریتی، افزایش کارآمدی و همسویی بیشتر با تحولات روز میشود
وی یادآور شد: انتصاب نیروهای توانمند و متخصص در سمتهای کلیدی، موجب شده تا سپاه بتواند با توان بیشتر در مواجهه با چالشهای امنیتی و اقتصادی عمل کند و برنامههای توسعهای خود را با سرعت و کیفیت بهتر پیش ببرد.
فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر گفت: حضور مستمر بسیج در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، نقش مهمی در حفظ همبستگی ملی و تقویت مشارکت مردمی ایفا میکند که این امر باعث افزایش قدرت نرم ایران در منطقه شده است.
در پایان این مراسم سرهنگ غلامعلی غلامی به عنوان فرمانده دژبان ارشد سپاه استان بوشهر، حجت الاسلام محمد بجلی به عنوان مسئول فرهنگی خانواده، سرگرد مهراب کیانی به عنوان مسئول حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس، سرهنگ حسین تمیمی به عنوان مسئول اردویی، گردشگری و راهیان نور، سرهنگ احمد عبداللهی به عنوان مسئول اشراف فرماندهی و عبدالرسول محمدکریمی به عنوان مسئول گزینش معرفی شدند.
نظر شما