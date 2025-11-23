آمریکا خواستار برگزاری انتخابات در اوکراین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «کیت کیلوگ» نماینده ویژه رئیس‌جمهوری آمریکا در امور اوکراین در مصاحبه با فاکس‌نیوز گفت: در طرح آمریکا، یک نکته مهم وجود دارد و آن اینکه قرار است انتخابات برگزار شود.

وی درباره مفاد طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پایان جنگ اوکراین، افزود: در طرح به‌روشنی آمده که اوکراین باید ظرف ۱۰۰ روز انتخابات برگزار کند. با توجه به ارزیابی افرادی که با آنها صحبت کرده‌ام، احتمالاً می‌توان این زمان را به حدود ۹۰ روز کاهش داد. این از شروط اصلی طرح است.

او همچنین افزود: آمریکا ممکن است اوکراین را برای ارائه امتیازات ارضی در برابر دریافت تضمین‌های امنیتی تحت فشار قرار دهد.

طبق قانون اساسی اوکراین، انتخابات ریاست‌جمهوری می‌بایست در مارس ۲۰۲۴ برگزار می‌شد و انتخابات پارلمانی نیز در اکتبر ۲۰۲۳ انجام می‌گرفت. اما به دلیل اعلام «حکومت نظامی» پس از آغاز جنگ با روسیه در فوریه ۲۰۲۲، تمام انتخابات‌ها به تعویق افتاد. دولت زلنسکی بارها تأکید کرده که برگزاری انتخابات در شرایط جنگی از نظر قانونی و امنیتی ممکن نیست.

بنابراین، دوره ریاست‌جمهوری و پارلمان اوکراین، بدون رأی‌گیری تمدید شد. این وضعیت بحث‌های گسترده‌ای درباره مشروعیت سیاسی دولت ولودیمیر زلنسکی ایجاد کرده و به یکی از محورهای جدی اختلاف در داخل و خارج تبدیل شده است.