اروپا: طرح صلح اوکراین، اشغالگری روسیه را به رسمیت نخواهد شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه سیانان آمریکا به نقل از یک دیپلمات اروپایی گزارش داد که هرگونه توافق مرتبط با اوکراین نمیتواند شامل بهرسمیت شناختن اشغالگری روسیه باشد.
بر اساس این گزارش، این منبع دیپلماتیک تأکید کرده که نباید به حق انتخاب ائتلافها آسیب وارد کرد یا سقفی برای توان نیروهای اوکراینی تعیین شود.
همچنین منابع دیگر دیپلماتیک اروپایی اعلام کردهاند که مدیر دفتر رئیس کمیسیون اروپا، نمایندگی اتحادیه اروپا را در مذاکرات ژنو درباره اوکراین برعهده خواهد داشت.
همزمان با این اقدام، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین امروز شنبه ترکیب هیئت مذاکره کننده در مورد طرح پیشنهادی آمریکا را تأیید کرد.
وی طی حکمی ترکیب هیأتی را که قرار است در مذاکرات مربوط به طرح ۲۸ مادهای پیشنهادی آمریکا برای حل و فصل وضعیت اوکراین شرکت کند، مورد تأیید قرار داد.
ریاست این هیئت را «آن دری یرماک» خود زلنسکی بر عهده خواهد داشت.
خبرنگار پایگاه آکسیوس پیشتر گزارش داد که پیش نویس طرح آمریکا برای تحقق صلح در اوکراین شروط آتش بس را مشخص کرده و تضمینهای امنیتی بر پایه ماده ۵ پیمان ناتو را ارائه میدهد.
اجرای چارچوب این طرح پیشنهادی به مدت ۱۰ سال خواهد بود و بر اساس آن هر گونه حمله گسترده، تعمدی و پی در پی از سوی روسیه تهدیدی علیه صلح به شمار خواهد رفت.
همچنین اعضای ناتو باید برای هرگونه واکنشی با آمریکا هماهنگ باشند.
چندی پیش نیز منابع اوکراینی اعلام کردند که به طرح صلح ۲۸ بندی آمریکا برای برقراری آتشبس در این کشور دست یافتهاند.
