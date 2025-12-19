به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، چای ترش، نوشیدنی‌ای گیاهی و محبوب، سرشار از آنتی‌اکسیدان‌ها است و می‌تواند در محافظت از سلول‌ها در برابر آسیب ناشی از رادیکال‌های آزاد مؤثر باشد. مطالعات نشان داده‌اند که مصرف عصاره یا چای ترش استرس اکسیداتیو را کاهش می‌دهد و سطح آنتی‌اکسیدان‌ها در خون را افزایش می‌دهد.

برای نمونه، پژوهشی روی افراد مبتلا به سندرم مارفان نشان داد که مصرف عصاره چای ترش موجب کاهش استرس اکسیداتیو و تقویت دفاع آنتی‌اکسیدانی بدن می‌شود. نتایج مشابهی در تحقیقات حیوانی نیز مشاهده شد که نشان می‌دهد عصاره چای ترش می‌تواند از آسیب سلولی جلوگیری کند.

طبق اطلاعات ارائه‌شده، در هر ۲۵۰ میلی‌لیتر چای ترش تنها ۴ کالری وجود دارد و این نوشیدنی در عین کم‌کالری بودن، حاوی ویتامین C، آهن، پتاسیم، فیبر و انواع آنتی‌اکسیدان‌های مفید است. به همین دلیل، مصرف منظم آن می‌تواند یکی از همراهان سبک زندگی سالم باشد.

سرشار از آنتی‌اکسیدان؛ سپری در برابر آسیب سلولی

یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های چای ترش، وجود آنتوسیانین‌ها و اسیدهای گیاهی مؤثر است که به گفته مطالعات، در خنثی‌سازی رادیکال‌های آزاد نقش دارند و این ترکیبات می‌توانند خطر ابتلاء به بیماری‌های قلبی، برخی سرطان‌ها و پیری زودرس را کاهش دهند.

دوست قلب؛ کنترل فشار خون و کلسترول

تحقیقات نشان می‌دهد چای ترش می‌تواند در کاهش فشار خون بالا و متعادل نگه‌داشتن سطح کلسترول بد (LDL) نقش داشته باشد و این ویژگی‌ها سبب شده این نوشیدنی در رده انتخاب‌های مناسب برای سلامت قلب قرار گیرد.

کمک به لاغری و عملکرد بهتر دستگاه گوارش

به دلیل کالری پایین و وجود فیبر طبیعی، مصرف چای ترش می‌تواند باعث احساس سیری، کاهش اشتها و بهبود هضم شود و این دم‌نوش همچنین در رفع یبوست و کارکرد بهتر روده‌ها مؤثر است.

نوشیدنی آرامش‌بخش برای روزهای پر استرس

چای ترش به‌دلیل خواص ضدالتهابی و آرام‌بخشی، در کاهش اضطراب، بهبود خلق و افزایش کیفیت خواب نیز اثربخش معرفی شده است و برخی مطالعات ارتباط این دم‌نوش با بهبود حافظه و عملکرد شناختی را نیز نشان داده‌اند.

رنگ سرخِ مایل به بنفش چای ترش نتیجه حضور آنتوسیانین‌ها است و طعم ترش و ملس آن از اسیدهای طبیعی موجود در گیاه ناشی می‌شود، این نوشیدنی را می‌توان به‌صورت گرم یا سرد سرو کرد؛ ترکیب آن با عسل، لیموترش یا نعناع، نوشیدنی‌ای خوش‌طعم و خنک‌کننده به‌ویژه برای فصل گرما ایجاد می‌کند.

چای ترش تنها یک دم‌نوش نیست و در آشپزی نیز کاربرد فراوانی دارد و از این گل خشک می‌توان برای تهیه مربا، ژله، سس سالاد یا حتی تزئین کیک و دسرها استفاده کرد؛ گزینه‌ای جذاب برای ایجاد رنگ و طعم متفاوت در سفر است.

چای ترش؛ همراه سبک زندگی سالم

برای بهره‌مندی بیشتر از فواید چای ترش، آن را جایگزین نوشابه‌ها و نوشیدنی‌های شیرین کنید. در کنار این دم‌نوش، داشتن رژیم غذایی سالم، تحرک کافی، خواب مناسب و مدیریت استرس می‌تواند مسیر رسیدن به تندرستی را هموارتر کند.

چای ترش همچنین می‌تواند سطوح چربی خون را بهبود دهد. مطالعات نشان داده‌اند که مصرف این نوشیدنی ممکن است کلسترول خوب (HDL) را افزایش دهد و کلسترول کل، LDL و تری‌گلیسیرید را کاهش دهد ، تحقیقات محدود روی افراد مبتلا به دیابت یا سندرم متابولیک این اثرات را تأیید کرده‌اند، هرچند نتایج دیگر مطالعات متناقض است و تحقیقات گسترده‌تر لازم است.

علاوه بر این، چای ترش می‌تواند سلامت کبد را تقویت کند. مصرف عصاره آن در مطالعات انسانی و حیوانی نشان داده که می‌تواند در کاهش چربی کبد و بهبود عملکرد کبد مؤثر باشد. همچنین شواهد اولیه حاکی از آن است که این نوشیدنی می‌تواند به کاهش وزن کمک کند، کاهش چربی بدن و شاخص توده بدنی را تسهیل کند و اشتها را کنترل کند.

از دیگر اثرات بالقوه چای ترش می‌توان به پیشگیری از سرطان اشاره کرد. تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده‌اند که عصاره چای ترش و ترکیبات آن می‌توانند رشد سلول‌های سرطانی را مهار کنند، از جمله سرطان‌های دهان، پروستات، سینه، معده و پوست. با این حال، این نتایج هنوز در انسان به طور کامل تأیید نشده و مطالعات بیشتری لازم است.

به طور کلی، چای ترش نوشیدنی‌ای طبیعی و خوش‌طعم است که می‌توان آن را هم گرم و هم سرد مصرف کرد و به عنوان بخشی از سبک زندگی سالم مورد استفاده قرار داد. با این حال، برای بهره‌گیری از فواید درمانی یا پیشگیری از بیماری‌ها، لازم است با تحقیقات علمی گسترده‌تر و تحت نظر متخصص مصرف شود.