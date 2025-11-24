کار نگارش من با روایت ناوتیپ ۱۳ امیرالمومنین آغاز شد

سیده مریم گلچمن، نویسنده حوزه ادبیات مقاومت و زندگی‌نامه‌نگاری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از چند اثر جدید خود که مراحل پایانی تولید را می‌گذرانند، توضیحاتی ارائه داد. او با اشاره به نخستین کتاب آماده انتشار گفت: کتابی در حوزه امیدآفرینی ورزشی برای خانم الهه احمدی، تیرانداز تیم ملی، نوشته‌ام. این اثر را با محوریت معرفی مسیر حرفه‌ای و ویژگی‌های شخصیتی او تنظیم کردم.

گلچمن با بیان اینکه نوشتار در این سبک نیازمند ایجاد همراهی میان مخاطب و متن است، افزود: من معتقدم اگر چنین موضوعی صرفاً به‌صورت روایت بیان شود، بخشی از انتظار مخاطب پاسخ داده نمی‌شود. به همین دلیل برای ایجاد پیوستگی در اثر، بخشی از روایت را با تصویر تکمیل کردم. خوشبختانه خانم احمدی نیز همکاری خوبی داشت.

این نویسنده درباره روند انتشار آثار خود توضیح داد: همه کتاب‌های اخیرم در انتشارات سوره مهر چاپ می‌شود.

او از یک کتاب با موضوع ورزش دیگر نیز نام برد و گفت: در حال نوشتن کتابی درباره مصطفی کارخانه هستم که کار نگارشش ادامه دارد.

گلچمن همچنین به نخستین تجربه نگارشی خود اشاره کرد و درباره اثری با موضوع نیروی دریایی سپاه گفت: کتاب اول من درباره ناوتیپ ۱۳ امیرالمؤمنین بوشهر و نیروهای تخریب‌چی بود. این ناوتیپ از مجموعه‌هایی بود که پایه‌گذار شکل‌گیری نیروی دریایی سپاه شد. هسته اولیه نیروهایی که در کارون و شط‌العرب با قایق فعالیت می‌کردند، از بچه‌های همین ناوتیپ بودند و بعدها این ساختار منسجم‌تر شد.

او افزود: این کتاب درباره شهید سید ابوالحسن ریاضی است؛ نوجوانی ۱۶ یا ۱۷ ساله. نوشتن آن را دقیقاً روز تولد حضرت علی‌اکبر(ع) آغاز کردم و یک سال بعد در همان روز به پایان رسید. برای تمرکز بر نگارش کتاب، یک ترم از دانشگاه مرخصی گرفتم و در نهایت از تحصیل انصراف دادم تا بتوانم به‌طور کامل روی این اثر کار کنم.

گلچمن درباره شرایط نگارش کتاب نیز توضیح داد: به خانه‌باغی در یکی از روستاها رفتم و آنجا کار را پیش بردم. فضای درس‌ها آنلاین بود و دخترم را هم همراه خودم بردم. تمام تمرکزم را روی نوشتن گذاشتم. پس از اتمام کار، زمانی که قصد داشتم متن را تایپ کنم، هم‌زمان با همکاری‌ام با مؤسسه راز خون، حاج محمد به من گفت این اثر را موقت کنار بگذارم و اولویت را به کتاب مادر شهیدان گنجی، روی ماه دی، بدهم.

او با اشاره به ضرورت تکمیل آن کتاب ادامه داد: مادر شهیدان گنجی سالخورده است و مجموعه تأکید داشت که این اثر زودتر آماده انتشار شود. واقعاً هر زمان تحت فشار بودم، فقط نگرانیِ حالِ مادر شهیدان گنجی را یادآوری می‌کردن، بنابراین تلاش می‌کردم کار را زودتر پیش ببرم.

گلچمن در پایان با اشاره به تجربه خاص خود در مسیر نگارش گفت: در مقدمه اثر اولم توضیح خواهم داد که چه سختی‌هایی در روند تولید آن پشت سر گذاشتم. حتی زمانی با خودم گفتم: خدایا اجازه بده این کتاب را تمام کنم و بعد اگر صلاح بود، هرچه مقدر است پیش بیاید.