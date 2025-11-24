حجت الاسلام سید امین اله فاطمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف طی دو دهه فعالیت خود نشان داده‌اند که کوچک‌ترین اختلافات در صورت عدم رسیدگی، می‌تواند انسجام اجتماعی را مخدوش کند.

رئیس دادگستری شهرستان دیلم گفت: در تعالیم اسلامی نیز اصلاح ذات‌البین و گسترش صلح و سازش جایگاهی ویژه دارد.

فاطمیان افزود: رسالت اصلی شورای حل اختلاف، ایجاد صلح و سازش میان مردم است و هر اقدامی که به آشتی اجتماعی منجر شود، در حقیقت اجرای امر الهی محسوب می‌شود.

۳ شعبه شورای حل اختلاف در دیلم

رئیس دادگستری دیلم با اشاره به عملکرد یک‌سال اخیر شوراها افزود: دیلم دارای سه شعبه شورای حل اختلاف است که در این مدت ۳۸۵ فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف شهرستان ارجاع شده است و از این تعداد ۳۰ درصد پرونده‌ها با سازش میان طرفین مختومه شده است.

فاطمیان در ادامه با اشاره به اهمیت قضازدایی اظهار کرد: نهادهای جایگزین همچون میانجیگری، صلح‌یاری و داوری به‌منظور رسیدگی به دعاوی کم‌اهمیت و ساده ایجاد شده‌اند تا روند احقاق حق سرعت یابد و از تراکم ورودی پرونده‌ها به محاکم جلوگیری شود که تمرکززدایی و تسهیل دسترسی مردم به عدالت از اهداف اصلی این سازوکارها است.

وی در خصوص عملکرد میانجیگری عنوان کرد: در قانون جدید آئین دادرسی کیفری، مفهوم عدالت ترمیمی و میانجیگری میان بزه‌دیده و بزهکار تقویت شده است، ماده ۸۲ این قانون برای نخستین‌بار میانجیگری را رسمی و حمایت‌پذیر کرده است.

فاطمیان افزود: در دیلم یک میانجیگر فعال وجود دارد که طی یک‌سال گذشته ۲ پرونده به وی ارجاع شده است.

فعالیت ۱۴۰ صلح‌یار در شهرستان دیلم

رئیس دادگستری دیلم با اشاره به اهمیت صلح‌یاری در اسناد تحول قضائی بیان کرد: صلح‌یاران از میان افراد معتمد انتخاب می‌شوند و نقش بسیار مؤثری در حل و فصل اختلافات دارند. تجربه نشان داده حتی بهترین حکم دادگاه، جایگاه و اثرگذاری صلح و سازش را ندارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۴۰ صلح‌یار در شهرستان فعالیت دارند و طی یک سال اخیر ۳۵۳ پرونده به آنان ارجاع شده که از این تعداد ۲۹ پرونده با صلح و سازش مختومه شده است.

رئیس دادگستری دیلم با تشریح کارکرد داوری گفت: داوری یکی از مهم‌ترین روش‌های حل اختلاف خارج از محاکم قضائی است، این نهاد با سرعت، هزینه کم و اعتماد طرفین، نقش مهمی در کاهش تراکم پرونده‌ها و تسریع روند رسیدگی دارد.

وی افزود: در دیلم هم‌اکنون یک داور فعال مشغول فعالیت است.

فاطمیان هدف از تشکیل دادگاه صلح را افزایش سرعت رسیدگی و کاهش بار محاکم عمومی دانست و گفت: در دیلم یک شعبه دادگاه صلح راه‌اندازی شده است.

فاطمیان در پایان با تقدیر از تلاش کارکنان شوراهای حل اختلاف، صلح‌یاران، میانجیگران و داوران شهرستان، با اشاره به آیه ۱۰ سوره حجرات «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ…» تأکید کرد: ترویج فرهنگ صلح و سازش، مهم‌ترین راهبرد در کاهش اختلافات، افزایش همبستگی اجتماعی و کاهش هزینه‌های قضائی است و توسعه نهادهای مردمی در کنار دستگاه قضائی، مسیر تحقق عدالت پایدار را هموار می‌کند.