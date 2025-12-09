فرهاد پاپری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با ذکر بررسی عملکرد شورای حل اختلاف و نهادهای جایگزین قضائی پیرامون فلسفه ایجاد شورای حل اختلاف اظهار کرد: شورای حل اختلاف یک نهاد مردمی است و اثرگذار در تحقق عدالت و در تعالیم اسلامی نیز اصلاح ذات البین و گسترش صلح و سازش، جایگاه ویژه دارد و رسالت اصلی شورای حل اختلاف، ایجاد صلح و سازش میان مردم است.

رئیس حوزه قضائی بخش آب‌پخش پیرامون وضعیت شورای حل اختلاف شعبه آب‌پخش گفت: حوزه قضائی بخش آب‌پخش دارای یک شورای حل اختلاف است که در زمینه صلح و سازش همکاری و هماهنگی چشم‌گیری با حوزه قضائی داشته است. اعضای شورا و بقیه همکاران در شورا نسبت به صلح و سازش تلاش وافر دارند، از زمانی که مسئولیت قضائی این حوزه را عهده‌دار شده‌ام با توجه به حجم پرونده‌های ارجاعی به شورا و صلح و سازش پرونده‌های کیفری و حقوقی که در حد بالایی بوده است تشکر کنم.

وی با اشاره به نقش صلح یاران در کاهش اختلافات بیان کرد: صلح یاران از افراد معتمد جامعه هستند و نقش مؤثری در ایجاد صلح و سازش دارند که خوشبختانه صلح یاران در این حوزه در زمینه سازش با شورا و دادگاه همکاری خوبی دارند.

وی با اشاره به موضوعاتی که دادگاه صلح بر آن تمرکز دارد گفت: با اشاره به قانون جدید شورای حل اختلاف که وظیفه رسیدگی به دعاوی سالی محدود، اختلافات خانوادگی و جرایم کم اهمیت را عهده دارد و هدف از این دادگاه، افزایش سرعت رسیدگی و کاهش بار محاکمه عمومی است.

رئیس حوزه قضائی بخش آب پخش با تقدیر از تلاش کارکنان شورای حل اختلاف، صلح یاران و میانجیگران حوزه آب‌پخش با اشاره به سوره حجرات، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ تأکید کرد: ترویج فرهنگ صلح و سازش، مهم‌ترین راهبرد در کاهش اختلافات است.