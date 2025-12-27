رئیس کل دادگستری کرمانشاه بر تقویت صلح و سازش تأکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک مسئولان عالی دستگاه قضائی و فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه عصر شنبه با محوریت توسعه صلح و سازش، بهره‌گیری از ظرفیت «پلیس‌یاران صلح» و تقویت هم‌افزایی نهادی برای تحقق امنیت پایدار اجتماعی برگزار شد.

شهرام کرمی، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، ضمن تبریک اعیاد ماه رجب، هم‌افزایی میان نهادهای قضائی و انتظامی را راهبردی مؤثر و مبتنی بر تجربه‌های موفق دانست.

وی با اشاره به ثبت ماهانه حدود ۷۶ هزار پرونده در استان، کاهش ورودی پرونده‌ها از مسیر صلح و سازش را اقدامی ضروری و خداپسندانه توصیف کرد و افزود: در بسیاری از پرونده‌های خانوادگی، نگاه سطحی به اختلافات می‌تواند تنش‌های اجتماعی عمیق و حتی حوادث غیرقابل جبران ایجاد کند. برخورد قاطع با جرایم خشن اجتناب‌ناپذیر است، اما در پرونده‌هایی که ظرفیت گفت‌وگو و ترمیم دارند، باید با تمام توان به سمت صلح و سازش حرکت کرد.

وی همچنین به پیشینه فرهنگی کرمانشاه در زمینه گذشت و بخشش اشاره کرد و آن را پشتوانه‌ای مهم برای تبدیل استان به پایتخت صلح و سازش کشور دانست.

در ادامه، قادری‌فصیح، معاون قضائی رئیس‌کل و معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمانشاه، با تأکید بر الزامات اصل ۱۵۶ قانون اساسی و برنامه هفتم توسعه، کاهش ورودی پرونده‌های قضائی و انتظامی از طریق روش‌های جایگزین قضائی را از مأموریت‌های محوری دستگاه قضائی عنوان کرد.

وی استقرار نظام‌مند «پلیس‌یاران صلح» در مناطق مختلف استان را برنامه‌ای کلیدی دانست و خاطرنشان کرد: این طرح مستلزم هم‌افزایی واقعی میان قوه قضائیه و فراجا است و می‌تواند از تبدیل اختلافات خرد به پرونده‌های پرهزینه جلوگیری کند.

معاون حل اختلاف دادگستری استان، بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت صلح‌یاران در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و همراهی رؤسای این واحدها را مؤثر در پیشگیری از شکل‌گیری بسیاری از پرونده‌ها دانست و تأکید کرد: اقتدار پلیس زمانی به امنیت پایدار منجر می‌شود که با گفت‌وگو و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز تلفیق شود.

در پایان این نشست، تفاهم‌نامه همکاری میان دستگاه قضائی و فرماندهی انتظامی استان با هدف توسعه صلح‌یاری، کاهش ورودی پرونده‌ها، پیشگیری از وقوع جرم و تقویت امنیت اجتماعی به امضا رسید.