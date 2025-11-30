شهرام کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از ابتدای سال تا پایان آبان‌ماه، ۷۱ هزار و ۷۶۷ فقره پرونده وارد دادگاه‌های صلح استان کرمانشاه شده که ۷۱ هزار و ۲۸۲ فقره آن مختومه شده است.

وی افزود: این آمار نشان می‌دهد که نرخ مختومه‌سازی پرونده‌ها ۹۹٫۳ درصد بوده و بیانگر تلاش مضاعف مجموعه قضائی استان در سرعت‌بخشی به روند رسیدگی‌هاست.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به عملکرد دادگاه‌های صلح از زمان تأسیس این نهاد، گفت: از آغاز فعالیت تاکنون ۱۲۵ هزار و ۳۲۰ پرونده وارد شده که حدود ۹۰ درصد آن‌ها تعیین تکلیف شده و این روند همچنان ادامه دارد.

وی با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های قضائی استان افزود: هم‌اکنون ۳۷ شعبه فعال دادگاه صلح در سطح استان خدمت‌رسانی می‌کنند که نقش مهمی در دسترسی آسان مردم به خدمات قضائی دارد.

کرمی همچنین به بهره‌برداری از مجتمع جدید دادگاه‌های صلح اشاره کرد و گفت: این مجتمع باعث افزایش سرعت رسیدگی، بهبود دسترسی، کاهش ازدحام و ارتقای کیفیت خدمات قضائی شده است.

وی در پایان از تلاش همکاران قضائی و اداری قدردانی کرد و تصریح کرد: دادگستری استان با برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، روند رسیدگی به پرونده‌ها را روان‌تر و دقیق‌تر خواهد کرد.