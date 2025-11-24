دلاوری: ۱۲/۵ درصد تست های آنفلوانزای کاشان در آبان مثبت بود

مهدی دلاوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن فصل سرما و شیوع بیماری‌های ویروسی اظهار کرد: یکی از این بیماری‌های ویروسی آنفلوانزا بوده و روند ابتلاء به این بیماری در منطقه کاشان و آران و بیدگل افزایشی بوده است.

وی ابراز کرد: روند ابتلاء به آنفلوانزا در منطقه کاشان به خصوص در گروه‌های سنی کودکان و سالمندان در آبان ماه امسال نسبت به مهر ماه افزایشی بوده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تصریح کرد: دو درصد از نتایج آزمایش‌های آنفلوانزا در مهر ماه امسال مثبت بوده که در آبان ماه به ۱۲/۵ درصد رسیده است.

وی افزود: پیشگیری در ابتلاء به آنفلوانزا در گروه‌های پرخطر ازجمله کودکان و سالمندان اهمیت خاصی دارد.

دلاوری استفاده از ماسک در فضاهای سربسته و تجمعات، شست و شوی مکرر دست‌ها با آب و صابون، رعایت فاصله فیزیکی، خودداری از روبوسی و دست دادن را از اصول پیشگیری از بیماری آنفلوانزا و دیگر بیماری‌های حاد تنفسی برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: استراحت در منزل و مصرف مایعات فراوان در زمان ابتلاء و همچنین خودداری از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک مورد تاکید است.