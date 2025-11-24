یاری فینالیست نشد

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در ادامه رقابت‌های تکواندو بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو شبنم یاری نماینده وزن منفی ۶۷ کیلوگرم ایران امروز دوشنبه سوم آذر در دور سوم مسابقه به مصاف حریف کره‌ای رفت و ۲ بر صفر نتیجه را واگذار کرد.



یاری راند نخست این بازی را با نتیجه ۱۰ بر ۴ به پایان رساند و در راند دوم نیز با نتیجه ۵ بر ۳ به رقیب کره‌ای واگذار کرد تا به این شکل از صعود به فینال باز بماند.



نماینده وزن منفی ۶۷ کیلو گرم ایران در بازی نخست نیز برابر نماینده چین و در دومین دیدار خود مقابل نماینده ترکیه پیروز شده بود.



هدایت تیم ملی تکواندو بانوان به عهده محبوبه محمد نژاد است و بنفشه نصرتی نیز به عنوان مربی تیم را همراهی می‌کند.



بیست‌وپنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شده و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.