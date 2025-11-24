بهزاد امیری به فینال نرسید

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در ادامه رقابت‌های تکواندو بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو بهزاد امیری نماینده وزن مثبت ۸۰ کیلوگرم ایران امروز دوشنبه سوم آذر در دور دوم مسابقات به مصاف حریف کره‌ای رفت و با قبول شکست در این دیدار از صعود به فینال باز ماند او در بازی نخست مقابل حریف ونزوئلایی به پیروزی رسیده بود.



امیری راند نخست این بازی را با نتیجه ۸ بر ۶ واگذار کرد، راند دوم با نتیجه ۱۷ بر ۱۴ به سود ایران به پایان رسید و راند سوم هم با نتیجه ۷ بر ۶ به سود نماینده کره جنوبی به پایان رسید.



بهزاد امیری در ادامه مسابقات باید برای کسب مدال برنز تلاش کند.



هدایت تیم ملی تکواندو مردان به عهده وحید عبدالهی است و بنفشه سعید رمضانی و علیرضا درویش پور. نیز به عنوان مربی تیم را همراهی می‌کنند.



بیست‌وپنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شده و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.