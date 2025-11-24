  1. ورزش
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۱

المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان - توکیو

کامران رضایی نژاد به مدال برنز دست یافت 

کامران رضایی نژاد در وزن ۷۵ کیلوگرم مسابقات کاراته المپیک ناشنوایان صاحب مدال برنز شد. 

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در مرحله رده بندی وزن ۷۵- کیلوگرم مسابقات کاراته بازی های المپیک ناشنوایان، امروز (دوشنبه ۳ آذر) کامران رضایی نژاد باید رو در روی نماینده مالی قرار می گرفت اما این حریف او حاضر به مبارزه نشد. بدین ترتیب رضایی نژاد به مدال برنز دست یافت.

وی امروز در اولین مبارزه نماینده آذربایجان را ۶ بر صفر برد. او در دومین مبارزه برابر حریفی از ونزوئلا قرار گرفت و با پیروزی ۴ بر ۲، وارد جمع چهار نفر برتر این وزن از مسابقات قرار گرفت. مبارزه سوم کامران رضایی نژاد برابر نماینده ترکیه انجام شد و در حالیکه ۲ بر صفر پیش بود در یک صدم ثانیه پایانی امتیاز از دست داد و نتوانست فینالیست شود.

مدال برنز رضایی نژاد، سی و یکمین مدال کاروان ایران است.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

