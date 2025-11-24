خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، فاطمه گلوی: در تاریخ اسلام، حضرت فاطمه زهرا (س) به‌عنوان الگویی کم‌نظیر از ایمان، وقار، مسئولیت‌پذیری و مقاومت شناخته می‌شود؛ شخصیتی که در پرتو معرفت الهی، نقش اجتماعی و خانوادگی را به زیباترین شکل در کنار یکدیگر قرار داد.

رفتار، گفتار و سبک زندگی ایشان نشان می‌دهد که زن مسلمان، بدون فاصله گرفتن از هویت دینی خود، می‌تواند در عرصه‌های مختلف جامعه اثرگذار باشد و الگویی پایدار برای نسل‌ها باقی بماند.

این ویژگی‌ها امروز در زندگی بسیاری از بانوان سیستان و بلوچستان نیز جلوه دارد؛ زنانی که در دل شرایط سخت اقلیمی و اقتصادی، همچون حضرت زهرا (س) مسئولیت، نجابت و پایداری را با تلاش در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی درهم آمیخته‌اند.

بانوان این سرزمین با حفظ اصالت‌ها، مشارکت در پیشبرد آموزش، نقش‌آفرینی در اقتصاد بومی و پاسداری از ارزش‌های اخلاقی، نشان داده‌اند که الگوی فاطمی تنها یک مفهوم تاریخی نیست، بلکه می‌تواند در متن زندگی روزمره معنا یابد.

حضرت زهرا (س) الگویی کم نظیر در جامعه امروز

مدیر حوزه علمیه فاطمه معصومه (س) در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) الگویی کم‌نظیر از عقلانیت، محبت، شجاعت و مسئولیت‌پذیری است؛ شخصیتی که ولایت‌پذیری را نه بر پایه احساسات گذرا، بلکه بر اساس شناخت، بصیرت و انتخابی کاملاً آگاهانه معنا کرد.

زهرا رحمانی ادامه داد: ایشان حقیقت را با تمام وجود می‌شناختند و هنگامی که دیدند مسیر حق در معرض تحریف قرار می‌گیرد، سکوت را جایز ندانستند. ایستادگی حضرت زهرا (س) نه از جنس خشونت، بلکه تلاشی اخلاقی، روشنگرانه و عمیقاً مسئولانه بود؛ تلاشی برای آن‌که جامعه از گمراهی و بی‌عدالتی در امان بماند و حقیقت در میان هیاهوی قدرت‌طلبان گم نشود.

وی افزود: این سیره روشن نشان می‌دهد جامعه زمانی سالم و پویا خواهد ماند که مردم نسبت به حق، عدالت و سرنوشت عمومی بی‌تفاوت نباشند. آگاهی، مطالبه‌گری اخلاقی، و ایستادگی آرام اما استوار در برابر ناحقی‌ها ستون‌های اصلی پایداری اجتماعی‌اند.

زنان سیستان و بلوچستان نمونه از جلوه روح فاطمی

مدیر حوزه علمیه فاطمه معصوم (س) زاهدان بیان کرد: امروز که دشمنان با ابزارهای رسانه‌ای و جنگ روانی به‌دنبال تفرقه، بی‌اعتمادی و گسست اجتماعی هستند، بیش از هر زمان دیگری نیازمند الهام‌گیری از مکتب فاطمی هستیم؛ مکتبی که در آن منطق بر احساس غلبه دارد و وحدت بر اختلاف مقدم است.

وی اظهار داشت: در این میان، زنان سیستان و بلوچستان نمونه‌ای زنده از جلوه‌های روح فاطمی در دوران معاصرند. این بانوان، که نقش‌آفرینی اجتماعی‌شان ریشه در ایمان، نجابت و مسئولیت‌پذیری دارد، همچون حضرت زهرا (س) ترکیبی از صلابت و مهربانی‌اند.

رحمانی ادامه داد: آنان در تربیت نسل، مدیریت خانواده، حضور در عرصه‌های اجتماعی، فعالیت‌های فرهنگی و صبر در برابر دشواری‌های زندگی، الگویی از استقامت خاموش اما اثرگذار ارائه کرده‌اند. همان‌گونه که حضرت زهرا (س) با حکمت و وقار از حقیقت پاسداری کرد، زنان این سرزمین نیز با روحیه‌ای آرام، متین و مؤمنانه در تقویت وحدت، حفظ ارزش‌ها و ایستادگی در برابر جریان‌های تفرقه‌افکن سهمی بزرگ دارند.

وی در پایان تاکید کرد: امروز پیروی از سیره فاطمی یعنی تقویت آگاهی، پاسداشت اتحاد، و مسئولیت‌پذیری در برابر آینده جامعه، راهی که با قدم‌های آگاهانه مردم و به‌ویژه بانوان فرهیخته این دیار روشن‌تر می‌شود.

ولایت در شخصیت حضرت زهرا (س) مفهوم شعاری نیست

یکی از بانوان فعال فرهنگی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) شخصیتی است که در او سه بُعد «معرفت»، «مسئولیت‌پذیری» و «ایستادگی» به شکلی هماهنگ دیده می‌شود. ایشان تنها دختر پیامبر اسلام (ص) نبودند؛ بلکه الگویی عملی از انسانی بودند که حقیقت را می‌شناسد، به آن پایبند می‌ماند و برای پاسداری از آن از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند.

اسماً سارانی افزود: آنچه شخصیت ایشان را ماندگار کرده، ترکیب تعقل، مهرورزی و شجاعت است، به همین دلیل است که در فرهنگ اسلامی، از حضرت زهرا (س) نه فقط به عنوان مادر و همسر نمونه، بلکه به عنوان یک انسان مسئول و آگاه اجتماعی یاد می‌شود.

وی ادامه داد: ولایت‌پذیری در شخصیت حضرت زهرا (س) یک مفهوم شعاری یا احساساتی نیست؛ بلکه ولایت‌پذیری آگاهانه و عقلانی است؛ ایشان با شناخت عمیقی که از قرآن، رسالت پیامبر و جایگاه امیرالمؤمنین (ع) داشتند، می‌دانستند که حفظ ولایت، یعنی حفظ مسیر هدایت جامعه.

این بانوی فعال فرهنگی بیان کرد: ولایت‌پذیری برای ایشان مساوی بود با :۱. پایبندی به ارزش‌ها؛ ۲. شناخت معیار حق؛ ۳. ایستادگی در لحظه‌هایی که سرنوشت جامعه در خطر است.

مبارزه با ظلم لزوماً به معنای رفتار تند نیست

وی افزود: به همین دلیل است که وقتی حق اهل‌بیت نادیده گرفته شد، حضرت زهرا (س) سکوت نکردند؛ زیرا از نگاه ایشان، سکوت در برابر تحریف حقیقت، سکوت در برابر گمراهی مردم است.

سارانی بیان کرد: ایستادگی حضرت زهرا (س) از جنس تقابل خشونت‌آمیز نبود؛ بلکه ایستادگی روشنگرانه، حکیمانه و اخلاقی بود؛ ایشان با سخنرانی‌های روشنگرانه، حضور در مسجد، دفاع از حق و یادآوری سیرهٔ پیامبر (ص) تلاش کردند جامعه را از انحراف بازدارند.

وی افزود: نکتهٔ در شخصیت حضرت زهرا (س) این است که ایشان حتی در لحظات سخت، از چارچوب اخلاق و عدالت خارج نشدند.

بانوی فعال فرهنگی سیستان و بلوچستان گفت: ایستادگی ایشان به ما می‌آموزد که مبارزه با ظلم لزوماً به معنی رفتار تند یا تخریب نیست؛ بلکه یعنی: گفتنِ حق در زمانه‌ای که گفتنش دشوار است؛ حفظ حقیقت حتی وقتی جامعه به سمت راحت‌طلبی می‌رود و پافشاری بر عدالت، بدون عبور از اخلاق، این همان چیزی است که ایشان را به نماد مقاومت آگاهانه تبدیل کرده است.

حضرت زهرا (س) چراغی است که مسیر رشد و آگاهی زنان را روشن می‌کند

وی اظهار داشت: شخصیت حضرت زهرا (س) سه پیام مهم برای امروز دارد: ۱) ضرورت آگاهی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، ۲) دفاع از حق بدون عبور از مرز اخلاق ،۳) شجاعت در لحظه‌های تعیین‌کننده

سارانی در پایان گفت: در دنیای امروز، الگوی ایشان می‌تواند راهنمای ما در این باشد که: نسبت به جامعه بی‌تفاوت نباشیم، حقیقت را از دست ندهیم، در برابر ناحقی‌ها سکوت نکنیم، و مهم‌تر از همه، در مسیر عدالت، اخلاق را فراموش نکنیم.

حضرت فاطمه زهرا (س) تنها یک الگوی تاریخی نیست، بلکه چراغی است که مسیر رشد، آگاهی و عزت زنان را در هر زمان روشن می‌کند.

امروز بانوان سیستان و بلوچستان با الهام از این مکتب نورانی، نشان داده‌اند که چگونه می‌توان میان ایمان، تلاش اجتماعی، حفظ ارزش‌ها و نقش‌آفرینی سازنده تعادل ایجاد کرد. آنان در چالش‌های زندگی روزمره، با استقامت و مهربانی فاطمی، فرهنگ بومی و هویت دینی را در کنار یکدیگر نگه داشته و در توسعه فرهنگی، آموزشی و اجتماعی استان سهمی اثرگذار دارند.

الگویی که آن‌ها را به کنشگری همراه با اخلاق، صبر و آگاهی دعوت می‌کند. چنین پیوندی میان سیره فاطمی و واقعیت زندگی بانوان این دیار، نویدبخش جامعه‌ای پویا، ارزش‌مدار و روبه‌پیشرفت است.