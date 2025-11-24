  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۲

نمایی از جمعیت با شکوه آحاد مردم مشهد در اجتماع فاطمیون

نمایی از جمعیت با شکوه آحاد مردم مشهد در اجتماع فاطمیون

مشهد- آحاد مردم مشهد با حضور گسترده و یکپارچه در اجتماع فاطمیون و تشییع پیکر مطهر شهدا حضور یافتند.

دریافت 4 MB
کد خبر 6666509

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها