آئین تشییع پیکرهای مطهر شهدای گمنام در ساری

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسر کشور، آئین تشییع پیکرهای مطهر ۱۰ شهید گمنام دفاع مقد در استان مازندران آغاز شد و مردم ولایت‌مدار و مسئولان استانی در مراسم وداع با شهدای گران‌قدر حضور یافتند.

این کاروان شهدای گمنام از هفته گذشته وارد استان مازندران شد و در شهرستان آمل مورد استقبال مردم و مسئولان قرار گرفت.

پیکرهای مطهر این شهدای دفاع مقدس که میانگین سن آن‌ها حدود ۲۰ سال است، از مناطق عملیاتی مختلف کشور تفحص شده‌اند و به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، در شهرستان‌های استان تشییع می‌شوند.

سرهنگ محمدحسن سلامی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری بیش از ۲۰۰ محفل وداع مردمی در طول این ایام، تأکید کرد: این شهدا واسطه فیض الهی و رزق معنوی مردم و جوانان خواهند بود.

مراسم تشییع استانی صبح دوشنبه از میدان شهید قاسمی آغاز و تا میدان شهدای ساری ادامه خواهد داشت. پیکرهای مطهر پس از مراسم تشییع، در مکان‌های پیش‌بینی شده برای تدفین شهدای گمنام به خاک سپرده می‌شوند.

آئین شب وداع با پیکرهای مطهر نیز دیشب در مصلی بابل برگزار شد.