۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۰
کد خبر 6666528
استانها خوزستان
آغاز مراسم تشییع ۸ شهید گمنام دفاع مقدس در اهواز
در این فیلم، آغاز مراسم تشییع ۸ شهید گمنام دوران دفاع مقدس را مشاهده میکنید.
برچسبها
شهید گمنام
اهواز
ایام فاطمیه
