بیان ارادت و برپا داشتن تعزیت بانوی دو عالم، با زبان شعر

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: «چون خداوندان دعوی به دو فرقت شدند، حق از باطل پیدا آمد، پس گویم از جمله هفتاد و سه فرقه مسلمانان یک فرقه است... و آن گروه آنانند که میگویند که امام از فرزندان رسول باید از بنیان علیابنابیطالب علیهالسلام و فاطمه زهرا علیهاالسلام و زنده باید ایستاد به کار دین... که شیعت است و همی گوید که امام زمن زنده است و فرزند رسول است علیهالسلام، و دانیم که حق میان اهل شیعت است.»
از آن وقت که ناصرخسرو در بیان حق، این کلمهها را نوشت، تا همین امروز، صدیقه مرضیه _چنان که همسرش علیبنابیطالب جدا کننده حق از باطل بود، نشاندهنده حق است برای آنان که به دنبال آنند؛ و لاجرم حب بانوی دو عالم و تمسک به او و برپاداشتن تعزیت و ذکر مظلومیت او در روز شهادتش، انگیزه ای به شاعران داده تا ارادت خود را بیان کنند و با زبان شعر جلوهای از دین رسول خدا صلیاللهعلیهوآله و فرزندان و اهل بیتش را نشان دهند.
در ادامه سخنان و شعرخوانی چهار تن از شاعران درباره شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها را میبینیم، ابتدا سخنان و شعرخوانی احمد بابایی:
در ادامه سخنان و شعرخوانی محمد رسولی:
و سخنان و شعرخوانی مسعود اصلانی:
و سخنان و شعرخوانی جواد محمد زمانی:
زبان شعر و خیال انگیزی و معناآفرینی این فرم غایی ادبیات، محملی است برای بیات ارادت به اهل بیت عصمت و طهارت و حضرت زهرا سلام الله علیها در روز شهادت شان؛ هزار سال پیش ناصرخسرو اینگونه سرود:
چون به حُبّ آل زهرا روی شستی، روز حشر
نشنود گوشَت ز رضوان جز سلام و مرحبا...
