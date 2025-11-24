  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ عمومی
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۱

بیان ارادت و برپا داشتن تعزیت بانوی دو عالم، با زبان شعر

از آن وقت که ناصرخسرو در بیان حق نوشت، تا همین امروز، صدیقه مرضیه، چنان که همسرش علی‌بن ‌ابی‌طالب جدا کننده حق از باطل بود، نشان‌دهنده حق است برای آنان که به دنبال آنند.

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: «چون خداوندان دعوی به دو فرقت شدند، حق از باطل پیدا آمد، پس گویم از جمله هفتاد و سه فرقه مسلمانان یک فرقه است... و آن گروه آنانند که می‌گویند که امام از فرزندان رسول باید از بنیان علی‌ابن‌ابی‌طالب علیه‌السلام و فاطمه زهرا علیهاالسلام و زنده باید ایستاد به کار دین... که شیعت است و همی گوید که امام زمن زنده است و فرزند رسول است علیه‌السلام، و دانیم که حق میان اهل شیعت است.»

از آن وقت که ناصرخسرو در بیان حق، این کلمه‌ها را نوشت، تا همین امروز، صدیقه مرضیه _چنان که همسرش علی‌بن‌ابی‌طالب جدا کننده حق از باطل بود، نشان‌دهنده حق است برای آنان که به دنبال آنند؛ و لاجرم حب بانوی دو عالم و تمسک به او و برپاداشتن تعزیت و ذکر مظلومیت او در روز شهادتش، انگیزه ای به شاعران داده تا ارادت خود را بیان کنند و با زبان شعر جلوه‌ای از دین رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله و فرزندان و اهل بیتش را نشان دهند.

در ادامه سخنان و شعرخوانی چهار تن از شاعران درباره شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها را می‌بینیم، ابتدا سخنان و شعرخوانی احمد بابایی:

در ادامه سخنان و شعرخوانی محمد رسولی:

و سخنان و شعرخوانی مسعود اصلانی:

و سخنان و شعرخوانی جواد محمد زمانی:

زبان شعر و خیال انگیزی و معناآفرینی این فرم غایی ادبیات، محملی است برای بیات ارادت به اهل بیت عصمت و طهارت و حضرت زهرا سلام الله علیها در روز شهادت شان؛ هزار سال پیش ناصرخسرو اینگونه سرود:

چون به حُبّ آل زهرا روی شستی، روز حشر

نشنود گوشَت ز رضوان جز سلام و مرحبا...

طاهره تهرانی

