https://mehrnews.com/x39GzR ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۳ کد خبر 6666540 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۳ اقامه نماز بر پیکر شهدای خوشنام در یاسوج یاسوج- همزمان با شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در میدان جهاد یاسوج، نماز بر پیکر شهدای گمنام اقامه شد.
