یاسوج - عزاداران فاطمی در یاسوج ۶ شهید خوشنام را در پیادهروی حرم تا حرم تشییع کردند.
