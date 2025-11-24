  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۳ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۵

تشییع شهدای خوش‌نام بر دستان عزاداران فاطمی در یاسوج

تشییع شهدای خوش‌نام بر دستان عزاداران فاطمی در یاسوج

یاسوج - عزاداران فاطمی در یاسوج ۶ شهید خوش‌نام را در پیاده‌روی حرم‌ تا حرم تشییع کردند.

