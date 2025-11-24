مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با ایام فاطمیه و سالروز شهادت بانوی دوعالم، حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (س) آئین سوگواری در مساجد و تکایا، حسینیه‌ها و اماکن مذهبی شهرستان گناوه برگزار شد.

به همین مناسبت آئین ویژه سوگواری ایام فاطمیه و سالروز شهادت بانوی دو عالم، حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (س)، صبح دوشنبه در دفتر امام جمعه گناوه همراه با سخنرانی و عزاداری و روضه خوانی برگزار شد.

در این آئین معنوی حجت الاسلام محمد محمودی از روحانیون و مبلغان دینی با تسلیت ایام فاطمیه به بیان سخنرانی و روضه خوانی پرداخت و در وصف شخصیت و بیان فضائل حضرت صدیقه طاهره (س) و ضرورت بزرگداشت باشکوه ایام فاطمیه و بهره گیری معنوی از این مجالس در زندگی فردی و اجتماعی مطالبی بیان کرد.

قرائت دعای پرفیض فرج، زیارت حضرت زهرا (س) و روضه و ذکر مصیبت، از دیگر بخش‌های این آئین معنوی بود.

مراسم و مجالس مختلفی در اماکن مذهبی، مساجد، حسینیه‌های شهر و روستا در سراسر شهرستان در این ایام در حال برگزاری است و اقشار مختلف مردم مؤمن و ولایتمدار گناوه همگام با همه عاشقان و دوستداران اهل‌بیت (ع) به مناسبت شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور در آئین‌های ویژه سوگواری و عزاداری، ارادت خود را بار دیگر به خاندان اهل بیت (ع) ابراز می‌دارند.