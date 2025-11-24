  1. استانها
  2. گیلان
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۵

هیئت عزاداری سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) در شفت

شفت- در این فیلم تصاویری از هیئت عزاداری سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) در شفت را مشاهده می کنید.

دریافت 9 MB

فیلم: قائم پورباقر

کد خبر 6666618

