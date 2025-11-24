https://mehrnews.com/x39GCs ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۵ کد خبر 6666618 استانها گیلان استانها گیلان ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۵ هیئت عزاداری سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) در شفت شفت- در این فیلم تصاویری از هیئت عزاداری سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) در شفت را مشاهده می کنید. دریافت 9 MB فیلم: قائم پورباقر کد خبر 6666618 کپی شد مطالب مرتبط شخصیت فاطمه(س) ترکیبی شگفتانگیز از شکوه و فروتنی؛اثری جامع برای معرفت مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در گناوه برگزار شد همزمان باسالروز شهادت حضرت زهرا (س)۲ شهید گمنام در زنجان تشییع شد کرمانشاه میان اشک فاطمی و قدمهای شهیدان؛نبض مقاومت در هوای شهر میتپد برچسبها شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) شفت دسته عزاداری
