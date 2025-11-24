هوای اصفهان همچنان برمدار آلودگی است ؛۶ منطقه در وضعیت قرمز

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۵ ایستگاه سنجش فعال منتهی به ساعت ۱۰ صبح دوشنبه سوم آذر ماه با میانگین 133 AQI همچنان وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (سالمندان، افراد دارای بیماریهای قلبی و ریوی، زنان باردار و کودکان) را نشان میدهد.
در همین حال اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرده است که به سبب تداوم پایداری و سکون نسبی جو تا سهشنبه چهار آذرماه، شرایط انباشت آلایندهها در هوای مناطق مرکزی و صنعتی استان ادامه دار خواهد بود که در صورت کنترل نشدن منابع انتشار آلایندهها، آلودگی تشدید خواهد شد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان پروین با عدد ۱۶۱، ایستگاه دانشگاه صنعتی ۱۷۷، زینبیه ۱۵۳، سپاهان شهر ۱۷۳، فیض ۱۵۴ و کاوه 158 AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه ۲۵ آبان ۱۱۵، پارک زمزم ۱۰۹، رودکی ۱۰۷، رهنان ۱۱۹، فرشادی ۱۲۱، میرزاطاهر ۱۲۰، هزارجریب ۱۴۴ و ولدان ۱۰۲ ولدان AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
همچنین کیفیت هوا در ایستگاه خرازی با 89 AQI وضعیت زرد و سالم را نشان میدهد.
امروز نیز ایستگاه خمینی شهر، زرین شهر و قهجاورستان کماکان قطع است.
همچنین کیفیت هوا در علوم پزشکی کاشان با شاخص ۸۵، کاشان ۸۵ و مبارکه با شاخص 82 AQI وضعیت زرد و سالم را نشان میدهد.
کیفیت هوا در شاهین شهر ۴۴ و بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با شاخص 24 AQI وضعیت سبز و هوای پاک را نشان میدهد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن(CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
