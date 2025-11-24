تشییع شهیدان گمنام در سنندج؛ میثاق دوباره مردم با شهدای دفاع مقدس

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: مراسم تشییع پیکرهای سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس در سنندج، با حضور گسترده مردم، مسئولان و خانوادههای شهدا برگزار شد. در این مراسم که با قرائت قرآن، مدیحهسرایی و شعارهای انقلابی همراه بود، مردم کردستان با حضور پرشور خود، عشق و ارادتشان را به شهدای انقلاب و دفاع مقدس به نمایش گذاشتند و با فریاد "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" تجدید میثاق کردند.
سنندج، مرکز کردستان در سومین روز آذرماه میزبان مراسمی باشکوه بود که همگان را به یاد روزهای پر افتخار دفاع مقدس انداخت، سه شهید گمنام دوران جنگ تحمیلی، در میان حضور پرشور مردم استان کردستان، تشییع شدند.
این مراسم نه تنها یک یادبود از شهدای انقلاب اسلامی بود، بلکه فرصتی برای تجدید میثاق با آرمانهای دفاع مقدس و اعلام آمادگی برای ادامه راه آنان بود، در کنار شعارهای انقلابی و آیات قرآن، مردم سنندج با اشکهای خود بر یاد شهدای عزیز، مسیر مقاومت و ایستادگی را ادامه دادند.
مراسمی معنوی با قرائت قرآن و مدیحهسرایی
مراسم تشییع با فضایی معنوی آغاز و با قرائت قرآن توسط قاریان برجسته، فضای مراسم به طور کامل غرق در روحانیت و تفکر شد، در ادامه، مداح اهل بیت با صدای دلنشین خود به مدیحهسرایی پرداخت و ذکر "یازهرا" و "السلام علیک یا ابا عبدالله" فضای مراسم را پر کرده و حاضران را به تأمل در ارادتشان به اهل بیت پیامبر و شهدا واداشت.
صدای مرثیهخوانی مداح در کنار حضور پرشور مردم، ترکیبی بینظیر از عشق و ارادت به انقلاب اسلامی و شهدای دفاع مقدس بود.
شعارهای انقلابی و تجدید میثاق با آرمانهای شهدا
یکی از مهمترین ویژگیهای این مراسم، حضور مردم با شعارهای انقلابی بود، در حالی که پیکرهای مطهر شهدا بر دستان مردم تشییع میشد، فریادهای "اللهاکبر"، "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" از قلبهای مردم برخاست و فضا را پر کرد.
این شعارها تنها یک نمایش از مخالفت با دشمنان انقلاب اسلامی نبود، بلکه نمادی از اراده مردم کردستان برای ادامه مسیر شهدا و مقاومت در برابر تهدیدات خارجی بود.
این مراسم، نه تنها یادآور روزهای خونین دفاع مقدس بود، بلکه نشاندهنده تعهد نسل امروز به ادامه راه شهدا و آرمانهای انقلاب اسلامی بود، مردم کردستان با این شعارها، ایستادگی و همبستگی خود را بهطور آشکار به نمایش گذاشتند و به جهانیان اعلام کردند که هیچگاه از اصول انقلاب دست نخواهند کشید.
حضور مادران، پدران و نسلهای مختلف در مراسم
در این مراسم، حضور مادران شهدا، پدران ایثارگر و خانوادههای داغدیده، جلوهای خاص به این رویداد داد، یکی از مادران شهید که در کنار دیگر مادران داغدیده حضور داشت، گفت: امروز روز میثاق با شهدای عزیز است و امیدواریم که بتوانیم راه آنان را ادامه دهیم.
این جمله، بهویژه با نگاههای پر از بغض و درد، نشانگر عمق عشق و ارادت مادران شهید به فرزندان از دست رفتهشان بود.
یکی دیگر از حاضران در این مراسم، پدری بود که با کالسکهای در کنار خود فرزند کوچک خود را همراه داشت.
این پدر به خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: امروز ما مهمان شهدای گمنام هستیم و توفیق بزرگی است که با خانواده در این مراسم حضور داریم.
وی بر این نکته تأکید کرد که شهدا به ما یاد دادهاند که برای ایران و آرمانهای انقلاب باید همیشه ایستاد و در راه آن فداکاری کرد.
یکی دیگر از شرکتکنندگان در این مراسم، پدری از روستای گلین بود که با لباس کردی و افتخار از روزهای حضور خود در جبههها صحبت کرد.
وی در حالی که از گذشته خود یاد میکرد، گفت: روزهایی را در جبهههای دفاع مقدس سپری کردهام و میدانم جوانان ما برای حفظ این انقلاب چه جانفشانیها کردهاند.
وی تصریح کرد: امروز نیز به یاد خون شهدا در این مراسم حاضر شدهام.
دختران جوان و حضور پرشور در مراسم
در کنار مردان و زنان مسنتر، دختران جوان نیز با حضور خود در این مراسم نشان دادند که یاد شهدا نه تنها در دلهای نسل پیشین بلکه در دلهای جوانان نیز زنده است.
یکی از دختران جوان که سینی خرما در دست داشت، در حین حضور در جمع اظهار کرد: شرکت کردم تا یاد شهدا را زنده نگه دارم، امنیت ما در گرو خون شهداست و باید قدر آنها را بدانیم.
این اظهار نظر نمادی از نسل جدید بود که بهطور جدی پیگیر ادامه راه شهدا و تقویت هویت اسلامی و انقلابی کشور است.
پیام معنوی مسئولان؛ تأکید بر استمرار راه شهدا
در کنار مردم، مسئولان استان کردستان نیز در این مراسم حضور داشتند. حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی فقیه در استان کردستان، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پیکر مطهر این شهدا از روزی که وارد استان کردستان شد، استقبال بینظیری از آنان شکل گرفت و مردم با شور و شوق فراوان به استقبال شهدا آمدند.
وی گفت: امیدواریم حضور این شهدا در میان مردم، موجب افزایش معنویت و تقویت روحیه مردم در این استان شود.
این سخنان نشاندهنده تأثیر معنوی حضور شهدا در میان مردم بود و نشان داد که این مراسم نه تنها یادآور فداکاریهای گذشته است، بلکه بهطور مستقیم بر روحیه و ایمان مردم تأثیرگذار است.
یک روز معنوی در سنندج؛ تجدید پیمان با شهدا
مراسم تشییع سه شهید گمنام در سنندج، فرصتی بود تا مردم کردستان بار دیگر با شهدای دفاع مقدس تجدید میثاق کنند و پیمان خود را برای ادامه راه آنان محکمتر کنند.
این مراسم که در میان اشکها، شعارهای انقلابی و دعاهای معنوی برگزار شد، نشاندهنده عشق مردم به شهدا و ارادت آنان به آرمانهای انقلاب اسلامی بود.
مردم کردستان، با حضور در این مراسم و فریادهای حماسی خود، بار دیگر ثابت کردند که برای دفاع از خاک و عزت ایران اسلامی، همچنان آمادهاند.
این رویداد، نه تنها یاد شهدای دفاع مقدس را زنده نگه داشت، بلکه پیامی به جهانیان ارسال کرد که ملت ایران با عزمی راسخ در راه حفظ استقلال و عزت ملی خود گام میبرد.
