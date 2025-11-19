شهیدان گمنام نماد مقاومت، شجاعت و ایثار ملت ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی صبح چهارشنبه در مراسم استقبال و تشییع پیکرهای سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس، با بیان اینکه شهدای گمنام نماد مقاومت، شجاعت و ایثار ملت ایران هستند، افزود: این عزیزان در سال‌های دفاع مقدس برای حفظ آبرو، عزت و استقلال کشور از جان خود گذشتند و امروز مردم با حضور گسترده در آئین‌های استقبال و تشییع آنان، بار دیگر با آرمان‌های بلندشان تجدید میثاق می‌کنند.

استاندار کردستان تصریح کرد: هر بار که پیکر مطهر شهیدان گمنام وارد استان می‌شود، موجی از معنویت، وحدت و فرهنگ ایثار در جامعه گسترش می‌یابد.

وی اضافه کرد: همین فرهنگ بود که موجب شد مردم در مقاطع حساس، از جمله دوران جنگ‌های اخیر، با تمام توان از ارزش‌های خود دفاع کنند.

لهونی در پایان با قدردانی از حضور پرشور مردم در مراسم استقبال از این سه شهید گمنام، گفت: یاد شهدا چراغ راه امروز و فردای ماست و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت یکی از ضرورت‌های مهم جامعه محسوب می‌شود.