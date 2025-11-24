  1. استانها
  سیستان و بلوچستان
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۰

اقامه نماز بر پیکر پاک شهدای گمنام دفاع مقدس در زاهدان

زاهدان - نماز بر پیکر پاک شهدای گمنام جنگ هشت سال دفاع مقدس توسط مردم زاهدان در مراسم تشییع اقامه شد.

