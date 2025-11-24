https://mehrnews.com/x39GCk ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۰ کد خبر 6666612 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۰ اقامه نماز بر پیکر پاک شهدای گمنام دفاع مقدس در زاهدان زاهدان - نماز بر پیکر پاک شهدای گمنام جنگ هشت سال دفاع مقدس توسط مردم زاهدان در مراسم تشییع اقامه شد. دریافت 21 MB کد خبر 6666612 کپی شد مطالب مرتبط آغاز مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام در زاهدان سوگ فاطمی در زاهدان؛ تجلی عشق و ارادت تصاویری از تشییع باشکوه پیکر ۶ شهید گمنام در ارومیه عزاداری با شکوه مردم دلگان در سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) تشییع پیکر شهدای گمنام در زاهدان بدرقه باشکوه ۴ لاله گمنام در زاهدان مردم زاهدان میزبان شهدای گمنام می شوند حرکت کاروان خودرویی حامل شهدای گمنام به سمت معراج شهدای تهران جزئیات پایان محدودیتهای ترافیکی مراسم تشییع شهدای گمنام تهران برچسبها تشییع شهدا زاهدان کلیپ
