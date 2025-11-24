دریافت 52 MB کد خبر 6666640 https://mehrnews.com/x39GCT ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۲ کد خبر 6666640 فیلم جامعه فیلم جامعه ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۲ جزئیات پایان محدودیتهای ترافیکی مراسم تشییع شهدای گمنام تهران سردار موسویپور رئیس پلیس راهور تهران گفت:با وجود آلودگی هوا، استقبال مردم از شهدا در مراسم تشییع، چشمگیر است. کپی شد مطالب مرتبط حرکت کاروان خودرویی حامل شهدای گمنام به سمت معراج شهدای تهران عزاداری مردم تبریز در مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام استقبال رزمنوازان ارتش جمهوری اسلامی ایران از پیکرهای شهدای گمنام پیکر شهدای گمنام بر شانههای مردم تبریز برخورد جدی پلیس راهور تهران با خودروهای فاقد معاینه فنی اینترپل به گسترش همکاری با فراجا اعلام آمادگی کرد اقامه نماز بر پیکر پاک شهدای گمنام دفاع مقدس در زاهدان «صنایع آلاینده، وارونگی هوا و فقدان نظارت» مثلث شوم آلودگی در سمنان موسوی: تداوم آلودگی هوا در آذربایجان غربی؛ وضعیت هوای ۵ شهر ناسالم است سمنان میزبان ۸ میهمان آسمانی شد برچسبها سید ابوالفضل موسوی پور پلیس راهور پلیس راهور فراجا پلیس راهور تهران مراسم تشییع
