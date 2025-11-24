دریافت 52 MB
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۲

جزئیات پایان محدودیت‌های ترافیکی مراسم تشییع شهدای گمنام تهران

سردار موسوی‌پور رئیس پلیس راهور تهران گفت:با وجود آلودگی هوا، استقبال مردم از شهدا در مراسم تشییع، چشمگیر است.

