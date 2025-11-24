هنرمندان در اولین روز درگذشت هادی مرزبان به منزلش رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن بازیگران خانه تئاتر، غروب یکشنبه دوم آذر و همزمان با اولین روز درگذشت هنرمند پیشکسوت هادی مرزبان عده ای از هنرمندان به دیدار فرزانه کابلی همسر این بازیگر رفتند.

ایرج راد هنرمند پیشکسوت، پریسا مقتدی مدیر تالار سنگلج، مریم رحیمی عضو هیئت مدیره انجمن بازیگران و عضو هیئت مدیره مرکزی خانه تئاتر، علیرضا گیلوری مدیرعامل خانه تئاتر، مریم معترف بازیگر و کارگردان، مریم کاظمی بازیگر و کارگردان و ناصر آویژه عضو هیئت مدیره انجمن بازیگران در این دیدار حضور داشتند و با فرزانه کابلی همدردی کردند.

هادی مرزبان نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر و سینمای ایران مدتی به دلیل بیماری در بیمارستان بستری بود و روز گذشته دوم آذر در سن ۸۱ سالگی از دنیا رفت.