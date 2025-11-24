جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره طرح «رویش» و تلاش دولت برای هدایت سرمایههای راکد مردم به سمت تولید و بازار سرمایه اظهار کرد: نگاه استفاده از منابع خرد مردم برای تأمین مالی پروژههای پیشران و تولیدی، موضوع جدیدی نیست. سالهاست در قانون برنامه بر این موضوع تأکید شده اما اجرای آن ناقص مانده است. اکنون وزارت اقتصاد همان مسیر را با عنوان طرح رویش مطرح کرده و ما امیدواریم این بار عملیاتی شود.
وی افزود: در قانون برنامه مشخصاً اجازه داده شده که برای پروژههای بزرگ، کنسرسیومها و ابزارهای مالی متنوع تعریف شود و از ظرفیت سرمایههای خرد استفاده شود. همچنین بانک مرکزی میتواند از سپردهگذاری اوراق بهادار و ابزارهای ارزی برای تأمین نیازهای ارزی واحدهای تولیدی بهره ببرد. همه این موارد در اسناد قانونی وجود دارد و مسئله اصلی اجرای دقیق و بدون تأخیر آن است.
قادری با اشاره به راهبرد اصلی دولت برای مقابله با تورم گفت: اگر دولت میگوید راهبرد اصلیاش مهار تورم است، یکی از بهترین راهها فعالسازی همین سرمایههای راکد مردم است. امروز حجم بزرگی از منابع در حسابها، داراییهای غیرمولد یا بازارهای موازی بلوکه شده و نقشی در تولید ندارد. اگر طرح رویش بتواند این منابع را به سمت فعالیتهای مولد و تولیدات ارزآور هدایت کند، اثر آن در درآمدهای پایدار، کاهش ناترازیها و تقویت بودجه دولت کاملاً قابلمشاهده خواهد بود.
وی تأکید کرد: رفع کسری بودجه و ناترازیها تنها با افزایش درآمدهای مالیاتی و فروش داراییها ممکن نیست و باید به سمت تأمین مالی جدید رفت؛ سرمایههای خرد مردم، در کنار سرمایهگذاران بزرگ، میتواند موتور محرک طرحهای پیشران باشد. اما نکته مهم این است که ابزارهای تأمین مالی خرد همان چیزی که بارها در قانون برنامه آمده باید فعال شود. این ابزارها میتواند مشکل واحدهای کوچک و متوسط را حل کند؛ واحدهایی که گاهی برای گرفتن یک تسهیلات جزئی ماهها در صف بانکی میمانند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به جلسه اخیر شورای ملی تأمین مالی اشاره کرد و گفت: تأکید ما این است که نباید فقط به تأمین مالیهای کلان نگاه شود. تولید کشور بر دوش واحدهای کوچک و متوسط است و اگر ابزارهای تأمین مالی خرد فعال نشود، طرح رویش هم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
قادری در پایان خاطرنشان کرد: طرح رویش تنها زمانی میتواند راهگشا باشد که دولت با جدیت وارد عمل شود و همه ظرفیتهای قانونی، بانکی و بازار سرمایه را به کار گیرد. سرمایههای خرد مردم میتواند نقش مهمی در کاهش فشار تورمی، تأمین مالی تولید و بهبود وضعیت بودجه داشته باشد، اما شرط آن اجرای واقعی، شفاف و سریع است. مردم باید ببینند که سرمایهگذاریشان مستقیم به تولید وصل میشود.
نظر شما