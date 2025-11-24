سید عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی، نماینده مردم و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره طرح «رویش» که اخیراً از سوی وزیر اقتصاد مطرح شده، گفت: این طرح با هدف فعال‌سازی سرمایه‌های راکد مردم و بخش خصوصی ارائه شده و به‌طور کلی یکی از راهکارهای جدی برای تقویت تولید و رشد اقتصادی است. به‌ویژه در شرایط تحریمی و فشارهای مالی، استفاده از ظرفیت سرمایه‌های خرد و کلان جامعه ضروری است.

او تأکید کرد که اساس ایده طرح، درست و موردنیاز کشور است: ما همیشه گفته‌ایم که منابع سرگردان مردم چه سرمایه‌های خرد و چه سرمایه‌های کلان اگر به‌جای خوابیدن در حساب‌ها یا رفتن به سمت بازارهای غیرمولد، در مسیر اشتغال و تولید قرار بگیرد، می‌تواند بزرگ‌ترین پشتوانه توسعه باشد. اما مسئله اصلی چگونگی اجراست.

هاشمی نخل‌ابراهیمی توضیح داد: مردم باید مطمئن باشند که ورودشان به طرح، نه تنها زیان‌آور نیست بلکه سود منطقی و قابل پیش‌بینی برایشان دارد. تجربه تلخ برخی اتفاقات در بازار سرمایه هنوز در ذهن مردم هست و طبیعی است که بدون تضمین‌های محکم، رغبت کافی برای مشارکت ایجاد نمی‌شود.

وی با اشاره به جزئیات مطرح‌شده درباره «رویش» گفت: اگر این طرح واقعاً بر پایه ابزارهایی مانند اوراق مرابحه ارزی، صندوق تضامین معتبر، و سازوکارهای شفاف مالی طراحی شده باشد، می‌تواند اعتماد مردم را جلب کند. چون اوراق مبتنی بر دارایی واقعی است و صندوق تضامین هم می‌تواند خطرات را برای سرمایه‌گذاران به حداقل برساند.

او افزود: دولت هدف مهمی را دنبال می‌کند؛ اینکه سرمایه‌هایی که سال‌هاست در خانه‌ها، گاوصندوق‌ها یا حساب‌های راکد خاک می‌خورند، وارد چرخه اقتصاد شوند. این موضوع کاملاً منطبق با راهبرد اصلی دولت یعنی مقابله با تورم است. دولت اگر بخواهد با ناترازی بودجه مقابله کند، چاره‌ای جز فعال‌سازی همین منابع ندارد. این سرمایه‌ها اگر به بازار سرمایه برگردد و در پروژه‌های ارزآور به کار گرفته شود، نتیجه آن مستقیم در اقتصاد ملی دیده خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه «رویش» می‌تواند به یکی از موفق‌ترین برنامه‌های اقتصادی سال‌های اخیر تبدیل شود، گفت: اما تنها در یک صورت: باید سازوکاری پایدار، شفاف، قابل نظارت و تضمین‌شده ایجاد شود. مردم باید بدانند که اوراقی که می‌خرند پشتوانه دارد، صندوق تضامین فعال است و سود و زیان‌ها روشن و قابل پیگیری است. در چنین حالتی استقبال بالا خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: اگر مکانیزم اجرایی درست باشد، رقابت میان سرمایه‌گذاران شکل می‌گیرد، مشارکت عمومی افزایش پیدا می‌کند و منابع مالی ارزان‌قیمت در اختیار پروژه‌های تولیدی و ارزآور قرار می‌گیرد. در این صورت هم اشتغال تقویت می‌شود، هم تولید، و هم فشار تورمی کاهش می‌یابد.

هاشمی نخل‌ابراهیمی در پایان تاکید کرد: طراحی خوب کافی نیست؛ استمرار، نظارت قوی و پایبندی به تعهدات است که طرح را موفق می‌کند. اگر وزارت اقتصاد بتواند این سه شرط را محقق کند، طرح رویش بی‌تردید یکی از مسیرهای اصلی برون‌رفت از ناترازی‌ها خواهد بود.