خبرگزاری مهر، گروه استانها-امیرماهان محمدی یکتا: با فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، موج عزای فاطمی سراسر کشور به ویژه استان تهران را فرا گرفته و هزاران عزادار با برپایی مجالس روضه، هیئات مذهبی و دستههای عزاداری، عشق و ارادت خود را به بانوی دو عالم ابراز میدارند.
این ایام که از ۱۳ جمادیالاول آغاز شده و تا سوم جمادیالثانی ادامه دارد، فرصتی برای بازخوانی سیره و فضائل حضرت زهرا (س) به عنوان الگوی ایثار، صبر و دفاع از ولایت است.
شهادت حضرت زهرا (س) نقطه عطفی در تاریخ اسلام
در استان تهران، مراسم عزاداری با شکوه خاصی برگزار میشود. هیئتهای مذهبی از شب گذشته تا امروز در مساجد، حسینیهها و خیابانهای اصلی در استان تهران، به ویژه حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حرم حضرت جعفر ابن موسی (ع) پیشوا به عزاداری پرداختند.
طبق اعلام شورای هیئتهای مذهبی استان تهران، بیش از پنج هزار هیئت در ایام فاطمیه فعال هستند و بیش از یک میلیون نفر در مراسم شرکت میکنند، همچنین، سخنرانیهای متعدد با محوریت دفاع حضرت زهرا (س) از امیرالمؤمنین (ع) و مظلومیت ایشان، فضای شهر را عطرآگین کرده است.
حجتالاسلام سیدمحسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در گفتوگو با خبرنگار مهر با تسلیت ایام فاطمیه اظهار داشت: حضرت زهرا (سلام الله علیها) الگوی کامل زن مسلمان است. دفاع جانانه ایشان از ولایت و امامت، نشان داد که زن در اسلام نه تنها منزوی نیست، بلکه در خط مقدم مبارزه با انحراف قرار دارد.
وی گفت: امروز دشمن با ترویج بیحجابی و تضعیف خانواده، همان راه کوفیان را میرود و وظیفه ما دفاع از سیره فاطمی است. ایام فاطمیه فرصتی است تا با تأسی به حضرت زهرا (س)، حریم خانواده و ارزشهای دینی را حفظ کنیم.
حجتالاسلام منصور باقربیک تبریزی، مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: شهادت حضرت زهرا (س) نقطه عطفی در تاریخ اسلام است. ایشان با خطبه فدکیه خود، حقانیت امیرالمؤمنین (ع) را برای همیشه ثبت کردند. امروز که دشمن با جنگ نرم به دنبال ضربه به بنیان خانواده است، زنان و مادران ایرانی باید با الگوگیری از حضرت زهرا (س)، در سنگر خانه و جامعه از ارزشهای انقلاب دفاع کنند. ایام فاطمیه، بهترین فرصت برای احیای فرهنگ فاطمی در جامعه است.
برگزاری مراسم پرشور در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
در جنوب تهران، مراسم اصلی روز شهادت حضرت زهرا (س) در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) با سخنرانی آیتالله محمدی ریشهری و مدظله العالی و مداحی حاج محمود کریمی برگزار میشود.
در دیگر شهرستانهای استان تهران نیز برنامههای گستردهای اجرا میشود؛ در ورامین، شهریار و دیگر مناطق استان تهران، مراسم شب شهادت با سخنرانی مبلغین و حضور پرشور مردم برگزار شد.
مسئولان استان تهران نیز در این ایام حضور فعالی دارند. استاندار تهران، محمدصادق معتمدیان، در پیامی به همین مناسبت اظهار داشت: حضرت فاطمه زهرا (س) الگوی صبر، ایثار و دفاع از ولایت است و بانوان ایرانی امروز ادامهدهنده راه ایشان هستند.
سالروز شهادت حضرت زهرا (س) فرصتی بینظیر برای بازخوانی سیره آن حضرت و تقویت پیوندهای خانوادگی و اجتماعی است.
مردم تهران با حضور گسترده در مجالس عزا، بار دیگر نشان دادند که عشق به اهل بیت (ع) در قلبهایشان شعلهور است و این عزاداریها، به تعبیر حجتالاسلام محمودی، «مدرسهای برای تربیت نسل انقلابی و فاطمی» است.
نظر شما