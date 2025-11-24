  1. استانها
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۳

برخورد قاطع با اخلالگران نظم عمومی در دستور کار پلیس اسلامشهر است

اسلامشهر- فرمانده پلیس اسلامشهر گفت: ایجاد امنیت برای شهروندان اولویت اصلی پلیس این شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین مهرعلیان پیش از ظهر دوشنبه تأکید کرد: کاهش جرایم، مقابله با سرقت، و اقدام علیه قاچاقچیان مواد مخدر از برنامه‌های اصلی او خواهد بود.

فرمانده پلیس اسلامشهر افزود: پلیس از تمامی ظرفیت خود برای پیشگیری از جرایم و برخورد قاطع با افرادی که نظم و امنیت عمومی را مختل می‌کنند، استفاده خواهد کرد.

وی امنیت شهروندان را «خط قرمز پلیس» توصیف کرد.

این مقام انتظامی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسات آموزشی با هدف «تبیین راهبردها، افزایش آگاهی و ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای» در بین پرسنل تحت امر خود خبر داد.

