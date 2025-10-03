  1. استانها
  2. تهران
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۵

فرمانده انتظامی اسلامشهر: کشفیات مواد مخدر ۷۷ درصد افزایش یافت

فرمانده انتظامی اسلامشهر: کشفیات مواد مخدر ۷۷ درصد افزایش یافت

اسلامشهر- فرمانده انتظامی اسلامشهر با تبریک فرا رسیدن هفته فراجا، گزارشی از مهم‌ترین دستاوردهای پلیس در شش‌ماهه نخست سال جاری ارائه داد.

دریافت 24 MB

سرهنگ محمدرضا علیزاده، در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک هفته فراجا که امسال با شعار «اقتدار پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن» نام‌گذاری شده است، اظهار داشت: این ایام فرصت مناسبی است تا از تلاش شبانه‌روزی همکاران و خانواده‌های صبور آنان قدردانی شود.

وی با اشاره به عملکرد پلیس اسلامشهر در شش ماه نخست سال جاری افزود: کشفیات مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۷ درصد افزایش داشته و در این مدت بیش از دو هزار خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر و بالغ بر دو هزار معتاد متجاهر از سطح شهر جمع‌آوری و تحویل کمپ‌های ترک اعتیاد شدند.

فرمانده انتظامی اسلامشهر ادامه داد: در حوزه جرایم سایبری نیز ۴ درصد افزایش در کشفیات به ثبت رسیده و در بخش راهنمایی و رانندگی با تلاش‌های صورت‌گرفته، شاهد کاهش ۴۲ درصدی تصادفات منجر به فوت و ۳۹ درصدی تصادفات جرحی بوده‌ایم.

علیزاده با اشاره به اقدامات پلیس در برخورد با اراذل و اوباش بیان کرد: طی این مدت، بیش از سه هزار نفر از مزاحمین خیابانی که در بوستان‌ها، محلات و معابر با حمل سلاح سرد یا ایجاد مزاحمت امنیت مردم را مختل می‌کردند، دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

وی اضافه کرد: در حوزه پلیس آگاهی نیز باندهای متعدد سرقت منهدم شدند که این موضوع منجر به کاهش ۴۷ درصدی سرقت منزل و ۲۵ درصدی سرقت‌های موبایل‌قاپی در شهرستان شده است.

فرمانده انتظامی اسلامشهر در پایان با قدردانی از همکاری مردم گفت: از شهروندان تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه موارد امنیتی یا ایجاد مزاحمت، بلافاصله با شماره ۱۱۰ تماس بگیرند تا مأموران در اسرع وقت در محل حاضر و اقدام لازم را انجام دهند.

کد خبر 6610189

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها