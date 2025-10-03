فرمانده انتظامی اسلامشهر: کشفیات مواد مخدر ۷۷ درصد افزایش یافت

سرهنگ محمدرضا علیزاده، در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک هفته فراجا که امسال با شعار «اقتدار پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن» نامگذاری شده است، اظهار داشت: این ایام فرصت مناسبی است تا از تلاش شبانهروزی همکاران و خانوادههای صبور آنان قدردانی شود.
وی با اشاره به عملکرد پلیس اسلامشهر در شش ماه نخست سال جاری افزود: کشفیات مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۷ درصد افزایش داشته و در این مدت بیش از دو هزار خردهفروش مواد مخدر دستگیر و بالغ بر دو هزار معتاد متجاهر از سطح شهر جمعآوری و تحویل کمپهای ترک اعتیاد شدند.
فرمانده انتظامی اسلامشهر ادامه داد: در حوزه جرایم سایبری نیز ۴ درصد افزایش در کشفیات به ثبت رسیده و در بخش راهنمایی و رانندگی با تلاشهای صورتگرفته، شاهد کاهش ۴۲ درصدی تصادفات منجر به فوت و ۳۹ درصدی تصادفات جرحی بودهایم.
علیزاده با اشاره به اقدامات پلیس در برخورد با اراذل و اوباش بیان کرد: طی این مدت، بیش از سه هزار نفر از مزاحمین خیابانی که در بوستانها، محلات و معابر با حمل سلاح سرد یا ایجاد مزاحمت امنیت مردم را مختل میکردند، دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
وی اضافه کرد: در حوزه پلیس آگاهی نیز باندهای متعدد سرقت منهدم شدند که این موضوع منجر به کاهش ۴۷ درصدی سرقت منزل و ۲۵ درصدی سرقتهای موبایلقاپی در شهرستان شده است.
فرمانده انتظامی اسلامشهر در پایان با قدردانی از همکاری مردم گفت: از شهروندان تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه موارد امنیتی یا ایجاد مزاحمت، بلافاصله با شماره ۱۱۰ تماس بگیرند تا مأموران در اسرع وقت در محل حاضر و اقدام لازم را انجام دهند.
