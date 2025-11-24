عواملی که باعث بروز بیماری انسدادی مزمن ریه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، زهرا حبیبی گفت: بیماری انسدادی مزمن راه هوایی، حالتی است که مشخصه اصلی آن تنگی برگشت ناپذیر راه‌های هوایی است.

وی افزود: این بیماری مجموعه‌ای از چند اختلال شامل آمفیزم، برونشیت و بیماری راه‌های هوایی کوچک است.

به گفته حبیبی، مکانیسم آسیب‌زایی این بیماری محدود شدن جریان هوا در راه‌های هوایی است. در این بیماران، راه‌های هوایی کوچک به وسیله سلول‌ها، موکوس و فیبروز تنگ می‌شوند و علائم مشخص بیماری را ایجاد می‌کنند.

این فوق‌تخصص ریه با اشاره به علل ایجاد بیماری توضیح داد: تماس با دود سیگار راه‌های هوایی بزرگ و کوچک را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به همین دلیل، سیگار یکی از مهم‌ترین عوامل ایجادکننده یا تشدیدکننده بیماری است.

وی ادامه داد: عفونت‌های تنفسی و تماس‌های شغلی نیز می‌توانند در بروز این بیماری نقش داشته باشند؛ به عنوان مثال فعالیت در معدن زغال‌سنگ یا مشاغلی نظیر کار با منسوجات پنبه‌ای از جمله مواردی هستند که موجب بروز بیماری می‌شوند.

حبیبی درباره نشانه‌های شایع این بیماری گفت: سرفه، خلط و تنگی نفس هنگام فعالیت از مهم‌ترین علائم آن به شمار می‌روند.

وی تأکید کرد: بسیاری از بیماران ماه‌ها یا حتی سال‌ها پیش از مراجعه به پزشک این علائم را تجربه کرده‌اند و تنها پس از انجام تست‌های تشخیصی، بیماری در آنها تشخیص داده می‌شود.

حبیبی خاطرنشان کرد: ترک سیگار مهم‌ترین اقدام برای جلوگیری از پیشرفت و تشدید بیماری است.