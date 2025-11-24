مهار آتش سوزی در ایکی قاپیلار تبریز؛ اقدام موثر تیم واکنش سریع

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جان فشان نوبری صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اقدام بموقع تیم‌های آتش نشانی و گروه واکنش سریع در عملیات اطفا حریق این مغازه گفت: مالک این مغازه با مشاهده این آتش سوزی و استفاده شهروندان از کپسول‌های اطفا حریق اقدام به مهار آتش کرده بودند که به سامانه ۱۲۵ نیز اطلاع رسانی شده بود.

وی با اشاره به تمهیدات پیش بینی شده سازمان آتش نشانی تبریز در نصب تجهیزات ایمنی داخل بازار تبریز افزود: همزمان با اعزام نیروهای آتش نشانی، تیم واکنش سریع با استفاده از شیرهای هیدرانت داخلی بازار، موفق به مهار آتش سوزی و از سرایت و گسترش حریق پیشگیری شد.

نوبری یاد آور شد: بازار تبریز، مجموعه‌ای از تاریخ فرهنگ و اقتصاد آذربایجان محسوب می‌شود و شایسته است که همه در حفظ و نگهداشت این مجموعه اهتمام ویژه داشته باشیم.