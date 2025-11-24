جان فشان: یک کشته و ۹ دستگاه خودرو تصادفی در حادثه خروجی لاله تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جان فشان نوبری روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به برخورد شدید خودروها در این حادثه رانندگی گفت: عصر امروز به دنبال برخورد شدید یک دستگاه خودرو بونکر با ۸ دستگاه خودرو سواری در مسیر خروجی لاله، یک دستگاه خودرو پژو در زیر چرخ خودرو بونکر مچاله و راننده ۵۰ ساله نیز بر اثر شدت این حادثه جان باخت.

وی ادامه داد: با گزارش این حادثه راننده، تیم امداد و نجات تصادفات جاده‌ای این سازمان به محل حادثه اعزام و ضمن رعایت اصول ایمنی و استفاده از تجهیزات امدادی، راننده را رها سازی کردند که با بررسی اورژانس مشخص شد وی در دم جان باخته است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز افزود: هفت دستگاه خودرو سواری دیگر نیز با برخورد بونکر سیمان دچار خسارات شده بود و صدمات جانی به همراه نداشت.

جان فشان نوبری به برخورد یک دستگاه کمپرسی با بونکر سیمان در زمان وقوع این حادثه اشاره و گفت: این برخورد صدمات جانی برای راننده کمپرسی به همراه نداشت.

عکس آرشیوی