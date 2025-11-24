  1. استانها
۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۲

جان فشان: یک کشته و ۹ دستگاه خودرو تصادفی در حادثه خروجی لاله تبریز

تبریز-مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز گفت: بر اثر برخورد خودرو بونکر سیمان با ۸ دستگاه خودرو در خروجی لاله تبریز، راننده پژو در زیر چرخ بونکر جان باخت و سایر خودروها نیز دچار خسارات شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جان فشان نوبری روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به برخورد شدید خودروها در این حادثه رانندگی گفت: عصر امروز به دنبال برخورد شدید یک دستگاه خودرو بونکر با ۸ دستگاه خودرو سواری در مسیر خروجی لاله، یک دستگاه خودرو پژو در زیر چرخ خودرو بونکر مچاله و راننده ۵۰ ساله نیز بر اثر شدت این حادثه جان باخت.

وی ادامه داد: با گزارش این حادثه راننده، تیم امداد و نجات تصادفات جاده‌ای این سازمان به محل حادثه اعزام و ضمن رعایت اصول ایمنی و استفاده از تجهیزات امدادی، راننده را رها سازی کردند که با بررسی اورژانس مشخص شد وی در دم جان باخته است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز افزود: هفت دستگاه خودرو سواری دیگر نیز با برخورد بونکر سیمان دچار خسارات شده بود و صدمات جانی به همراه نداشت.

جان فشان نوبری به برخورد یک دستگاه کمپرسی با بونکر سیمان در زمان وقوع این حادثه اشاره و گفت: این برخورد صدمات جانی برای راننده کمپرسی به همراه نداشت.

