نجات هشتمین محکوم به قصاص در استان سمنان؛ رضایت اولیای دم در دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه تشییع شهدای گمنام سمنان و در گفتگو با خبرنگاران از نجات یک محکوم به قصاص نفس در شهرستان دامغان از اجرای حکم خبر داد و اعلام کرد: هشتمین مورد گذشت از قصاص در استان سمنان طی سال جاری، در چارچوب پویش معنوی «به عشق حضرت زهرا (س) میبخشم» محقق شد.
وی با اشاره به تقارن این اقدام با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: این ایام فرصتی ارزشمند برای ترویج اخلاقمداری، رأفت اسلامی و گسترش فرهنگ عفو و گذشت است و بر همین اساس، اولیای دم با گذشت بزرگوارانه خود، از اجرای حکم قصاص صرفنظر کردند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با بیان روند رسیدگی به پرونده گفت: محکومعلیه از سال ۱۳۹۶ به اتهام قتل عمد در حبس بوده و حکم قصاص وی نیز صادر شده و در آستانه اجرای مجازات قرار داشت که با تلاشهای مجموعه قضائی استان و همراهی مثالزدنی اولیای دم، مسیر صلح و سازش هموار شد و اجرای حکم قصاص متوقف شد.
اکبری با اشاره به تشکیل جلسات متعدد برای اخذ رضایت افزود: در این روند، معاون حل اختلاف دادگستری استان، دادستان مرکز استان، مدیرکل زندانهای استان، مسئولان قضائی و کارکنان زندان دامغان به همراه جمعی از خیران و معتمدان محلی نقشی تعیینکننده در پیشبرد سازش ایفا کردند که از همکاری صادقانه و خالصانه همه این بزرگواران قدردانی میکنم.
وی با تأکید بر اینکه ترویج فرهنگ گذشت سرمایهای اخلاقی برای جامعه است، اظهار داشت: حمایت از جریانهای صلحمحور از اولویتهای دادگستری استان سمنان برای کاهش آسیبهای اجتماعی و تقویت امنیت پایدار، در چارچوب اهداف سند تحول و تعالی قضائی و برنامه جامع عملیاتی است.
رئیسکل دادگستری استان سمنان بیان کرد: با تحقق این گذشت ارزشمند، شمار رضایتهای اخذشده از قصاص در استان در سال جاری تاکنون به هشت مورد افزایش یافته است.
